Money20/20 Europe, finansal teknolojideki en son eğilimleri ve gelecekteki gelişmeleri tartışmak için küresel liderleri ve yenilikçileri bir araya getiriyor. Binlerce sektör profesyonelinin katılacağı fuar, bankacılık, ödemeler, fintek girişimleri ve elektronik para sektörlerinden kilit paydaşları ağırlayacak. Bu etkinlik, yeni iş birliklerini teşvik etmek ve en yeni finansal çözümleri deneyimlemek için Amsterdam’da bir odak noktası oluşturuyor.

Money 20/20 Europe’a 2023 yılında 8 üyesiyle katılan TÖDEB, bu yıl fuarın en büyük alanlarından birinde 20 üyesiyle katıldı. TÖDEB öncülüğünde ve Ticaret Bakanlığı destekleriyle kurulan Türkiye pavilyonunda Türk firmaları yer alıyor.

AMSTERDAM’DA DEV SEKTÖR BULUŞMASI

Pavilyon aynı zamanda Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal, Amsterdam Başkonsolosu Mahmut Burak Ersoy, Lahey Büyükelçiliği Hazine ve Maliye Müşaviri Zafer Düzenli, Lahey Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Aşkın Pekel, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkan Yardımcısı Necip Fazıl Kaymak, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Daire Başkanı Ozan Çağrı Gazitürk, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Benelüks Bölgesi Ülke Danışmanı Ethem Tokgozlu, Fahri Konsolos Titus Kramer ve DTİK Avrupa Temsilciler Kurulu Başkanı Turgut Torunoğulları tarafından ziyaret edecek. Ziyaretin akabinde Lahey Büyükelçiliği himayesinde TÖDEB iş birliğiyle, TÖDEB Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Kork ve BankPozitif’in destekleriyle Hollanda Türk İş Dünyası ve Finans Sektörü Buluşması gerçekleşiyor.