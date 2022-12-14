ARA
Bist 100
5066,5
-3,61%
Bist 100
Dolar/TL
18,6319
0,014%
Dolar/TL
Euro/TL
19,9056
0,0568%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0676
-0,0351%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1082,92
0,08%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Motosiklet tamirhanesini 16 ülkeye tarım aletleri satan fabrikaya dönüştürdü

Motosiklet tamirhanesini 16 ülkeye tarım aletleri satan fabrikaya dönüştürdü

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde bir çiftçi, 42 yıl önce kurduğu tamirhaneyi 16 ülkeye ihracat yapan fabrikaya dönüştürdü.

14 Aralık 2022 | 12:23
Son Güncellenme: 14 Aralık 2022 | 12:29
0
Motosiklet tamirhanesini 16 ülkeye tarım aletleri satan fabrikaya dönüştürdü

Çiftçilik yaparken evinin altındaki boş dükkanda tamir işleriyle uğraşmaya başlayan Nurullah Şimşek, zamanla çeşitli tarım alet ve malzemeleri üretmeye başladı.

1

Şimşek, yaklaşık 10 yıl önce de Nevşehir-Acıgöl Organize Sanayi Bölgesi'nde 40 işçinin istihdam edildiği fabrika kurdu. Kabak ve fasulye hasat makinelerinin yanı sıra karpuz, acur, salatalık gibi bitkilerin çekirdeklerini ayrıştıran tohum makineleri üretilen fabrikadan, Avrupa'dan Amerika'ya kadar çok sayıda ülkeye ihracat yapılıyor.
2

Nurullah Şimşek (72), AA muhabirine, 6 bin metrekaresi kapalı 21 bin metrekarelik fabrikada üretim yapma başarısını yakaladıklarını söyledi. Babasının kurduğu şirketin yönetim kurulu başkanlığını yapan Hurşit Şimşek (38), ailelerinin soyadını taşıyan markayı dünyanın farklı ülkelerinde tarım sektörünün hizmetine sunmanın gururunu yaşadığını ifade etti.
3

Çiftçilikten geldikleri için sektörün ihtiyaç duyduğu ekipmanları tespit edebilme şansına sahip olduklarını dile getiren Şimşek, imal ettikleri makinelerin hasattaki verim ve zaman kaybının önüne geçtiğini aktardı.
4

KOSGEB ve Ahiler Kalkınma Ajansından aldıkları desteklerle proje ve fabrika sahasını geliştirdiklerine değinen Şimşek, şunları kaydetti: "Büyük tohum üreticileri için özel tasarım makine üretimi de yapıyoruz. Türkiye'nin yanı sıra bazı Avrupa ülkeleri ile Rusya, ABD, Balkan ülkeleri ve Türk Cumhuriyetlerinden oluşan 16 ülkeye ihracat yapıyoruz. Üretim kapasitemiz yıllık 150 ila 300 makine. Talebe göre imalat yapmaktayız. Yılda 300 makineyi çok rahat çıkaracak potansiyele sahibiz. Yüzde 98 yerli imalata sahibiz."
5
"Eleman bulmakta sıkıntı yaşıyoruz"

"Eleman bulmakta sıkıntı yaşıyoruz"

Şimşek, makinelerin çağa ayak uydurabilmesi için Ar-Ge faaliyetleri yürüttüklerini de anlatarak, dijitalleşmede tarım sektörünün de yer alabilmesi için ileriye dönük hedefler ortaya koyduklarını bu yönde çalışma yaptıklarını belirtti.
6

Pazar bulma konusunda sorun yaşamadıklarını ancak kalifiye işçi bulma yönünde problemle karşılaştıklarını dile getiren Şimşek, "Çalışma sahamız ve sunduğumuz imkanlar üst seviyede. Kurumsal yapıya sahibiz. Devletin belirlediği yılık izin, resmi tatil, mesai saatlerine dikkat etmemize rağmen elaman bulmakta sıkıntı yaşıyoruz." diye konuştu.
0
  • ALTIN GRAM - TL 1082,92 0,08%
  • ALTIN ONS 1807,86 0,07%
  • BIST 100 5066,5 -3,61%
  • DOLAR/TURK LIRASI 18,6319 0,014%
  • EURO/TURK LIRASI 19,9056 0,0568%
  • EURO/USD 1,0676 -0,0351%
  • INGILIZ STERLINI 1,2418 -0,05272%
  • JAPON YENI 135,298 0,026%
  • KANADA DOLARI 1,35471 -0,05681%
  • RUS RUBLESI 64,75 2,4282%
Günün En Çok Okunanları
SEDDK Başkanından zorunlu trafik sigortası açıklaması
TÜSİAD: Yıl boyunca sürecek bir tartışma platformu başlatıyoruz
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Yemek kartları marketlerde kullanılamayacak mı? Açıklama geldi
Motosiklet tamirhanesini 16 ülkeye satış yapan fabrikaya dönüştürdü
GERİ
İLERİ
AYLIK DERGİ
Aylık dergiyi takip etmek için üye olun
Aylık Dergi
ÜYE OL