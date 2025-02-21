Mücevher ihracatına kota freni

Mücevher İhracatçıları Birliği Başkan Vekili Ayhan Güner, altın kotasının mücevher ihracatının önünde engel olarak durduğunu belirterek “2025 Ocak ve Şubat aylarında fiyat farkı olmayınca ihracatta neler yapılabileceğini gösterdik ve bunu 11 Şubat’ta açıkladık. Aradan geçen bir haftada altında 2 bin dolarlık fark oluştu ve ihracat durdu.” diyerek altın kota uygulamasının ihracat düşmanı olduğunu söyledi.

Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ayhan Güner, 11 Şubat 2025 tarihinde yaptığı basın açıklamasında, altında fiyat farkı olmadığı için 2025 yılı Ocak ve Şubat aylarının çok iyi geçtiğini ve 2025 yılı için 10 milyar dolar üzerinde ihracat umudu belirdiğini açıklamıştı. Güner, bu açıklamanın ardından ihracat için hammadde olarak altına talep artınca fiyat farkı oluştuğunu ve bunun da anında ihracatı durma noktasına getirdiğini açıkladı.

Mücevher ihracatında talebin azalmasından dolayı fiyat farkı olmadığı için hızlı bir başlangıç yapıldığını belirten Güner şöyle konuştu:

“2025 Ocak ve Şubat aylarında fiyat farkı olmayınca ihracatta neler yapılabileceğini gösterdik ve bunu 11 Şubat’ta açıkladık. Aradan geçen bir haftada altında 2 bin dolarlık fark oluştu ve ihracat durdu. Bunu ısrarla söylüyoruz. Nedense kimse duyup gereğini yapmıyor? Talebimiz önümüzdeki engellerin kaldırılması, bizi engelleyen ise kota… 1 Ocak’tan beri yaşadıklarımızı paylaştık. Altın farkı olunca ihracat olmuyor, duruyor; bu da açıkça fiziki olarak da görülüyor. Bir haftada fark 2000 $’a geldi, ihracat anında durdu; hiç kimse yurt dışında bu fiyatları kabul etmiyor. Altın kotasının ihracata bu kadar zarar veriyor olmasından hükümetimizin memnun olduğunu düşünmüyorum. Önlemek ellerinde. Yapacakları tek şey üretim ve ihracat yapanlar için kotanın kaldırılması.”

1 Ocak - 9 Şubat 2025 tarihleri arasında geçen sene 596 milyon dolar olan mücevher ihracatımız, bu senenin başında mücevher üretimindeki hammaddenin dünya fiyatlarıyla aynı olması nedeniyle yüzde 167 artarak neredeyse 3 katına çıktı ve 1 milyar 594 milyon dolar oldu. 11 Şubat’ta 1 milyar 625 milyon dolar olan ihracatımız, son bir haftada 1 milyar 797 milyon dolar seviyelerinde seyrediyor. Kota nedeniyle fiyat farkı oluştuğu için ihracatımızdaki yükseliş geçen seneye göre durma noktasına geldi. 2024 yılında Türkiye başta İtalya olmak üzere 6 milyar 594 milyon dolarlık bitmiş takı ithal ederken, 5 milyar 793 milyon dolar ihracat yaparak uzun yıllar sonra ilk kez mücevher ihracatında “altın kotası nedeniyle” 801 milyon dolar açık verdi.