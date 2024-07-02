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Murat Kurum'dan atama sonrası ilk mesaj

Cumhurbaşkanı kararı ile Sağlık Bakanlığına Kemal Memişoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına ise Murat Kurum atandı.

02 Temmuz 2024 | 07:52
Murat Kurum'dan atama sonrası ilk mesaj

Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı görevine atanan Murat Kurum, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Kurum, açıklamasında şunları kaydetti:
"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın takdir ve tensipleriyle yeniden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak görevlendirilmiş bulunmaktayım. Bizi bu şerefli göreve layık gören Sayın Cumhurbaşkanı'mıza şükranlarımı arz ediyorum. Çabamız, gayretimiz, mücadelemiz Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmaktır. Bayrağı devralacağımız Sayın Mehmet Özhaseki bakanımız gibi biz de başta asrın felaketinin yaşandığı tüm şehirlerimiz olmak üzere 81 ilimizin her köşesinde çalışmaya, koşmaya devam edeceğiz. Rabb'im üstlendiğimiz bu kutlu görevde bizi aziz milletimize mahcup etmesin."

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Küresel piyasalar haftaya pozitif başladı
Borsada bu hafta temettü vermesi kesinleşmiş 10 şirket
Şok Marketler (SOKM) ne zaman, ne kadar temettü ödeyecek? Temettü tarihi
Kocaer Çelik (KCAER) temettü tarihi: Ne zaman, ne kadar temettü ödeyecek?
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Türk Hava Yolları 900 pilot, 1000 kabin memuru alacak
Borsada bu hafta en çok artan/azalan 3 hisse
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (29.06.2024)
Borsada bugün bedelsiz başvurusu yapan 4 şirket
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Beşiktaş'a (BJKAS) bedelli onayı geldi
GERİ
İLERİ
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