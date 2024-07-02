Murat Kurum'dan atama sonrası ilk mesaj

Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı görevine atanan Murat Kurum, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Kurum, açıklamasında şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın takdir ve tensipleriyle yeniden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak görevlendirilmiş bulunmaktayım. Bizi bu şerefli göreve layık gören Sayın Cumhurbaşkanı'mıza şükranlarımı arz ediyorum. Çabamız, gayretimiz, mücadelemiz Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmaktır. Bayrağı devralacağımız Sayın Mehmet Özhaseki bakanımız gibi biz de başta asrın felaketinin yaşandığı tüm şehirlerimiz olmak üzere 81 ilimizin her köşesinde çalışmaya, koşmaya devam edeceğiz. Rabb'im üstlendiğimiz bu kutlu görevde bizi aziz milletimize mahcup etmesin."