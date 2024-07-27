Naci Görür 'bardağı taşıran son damla' dedi, konum verdi: 7 ve üzeri uyarısı

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'ün 6 Şubat depremleri sonrasında da işaret ettiği Bingöl Karlıova'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Söz konusu deprem çevre illerden de hissedildi. Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremin ardından akıllara büyük bir depremin öncüsü olup olmadığı soruları geldi. Prof. Dr. Naci Görür, TGRT Haber canlı yayınına bağlanarak öngörülerini paylaştı. Naci Görür, uzun zamandır Karlıova bölgesinde büyük bir depremin meydana gelmediğini belirtirken Karlıova - Erzincan hattında büyük bir deprem meydana gelebileceğini söyledi. Görür, depremin büyüklüğünün 7.0'nin üzerinde olabileceğinin de özellikle altını çizdi.

Bingöl'deki depremin "Bardağı taşıran son damla" olabileceğinin altını çizen Görür, "Fayın ürettiği deprem zamanı dolmuş" dedi.

Görür şu uyarılarda bulundu:

"Depremin herhangi bir şeyin habercisi olarak söylemek güç. Esrarengiz olarak algılamamak lazım. Bu depremlerin oluş mekanizması çok belirli, basit. Bir fay içerisinde belirli miktarda enerji birikirse blokların hareketini engelleyen varsa orayı kırıyor deprem üretiyor.

Her deprem önemli ama halk nezdinde 5 ve 5'in üstü olmadıkça pek ilgi çekmiyor. Bir yıkıntı falan da olmaz. Hasar görülebilir. 4.1, 4.2 gibi bir depremin Karlıova'da olması canımızı sıkıyor."

Karlıova 2 fayın kesişim noktası. Bu fayın kırılmayan bir kesimi var. Erzincan ile Karlıova arası. 1794'den beri kırılmadı. 1739 Erzincan depremi var. Bu depreme rağmen müthiş bir enerji 250 seneden fazla olmasına rağmen deprem görülmedi. Erzincan-Karlıova arasında 7'nin üzerinde deprem bekleniyor.

Bu 4.0'lük depremlerin bardağı taşıran son damla olabileceği endişesi var. Bu bölgede periyod verme çok zor. Birincisi 250 senedir deprem yok.

Fayın ürettiği deprem zamanı dolmuş. Yaşlı bir adam var diyelim hasta. "Bu adam fazla yaşamaz." Ama Allah bilir. Hastalık durumuna bakarsak "fazla ömrü kalmamış" diyorsun verilere göre. Ülkemizin toprakları deprem bölgesinde. Ülkemizi deprem dirençli yapmamız lazım. Halkımızın buna eğilmesi lazım."