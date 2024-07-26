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Naci Görür'den Bingöl depremi açıklaması: Küçük ama yeri can sıkıcı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 18.27'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Daha önceki açıklamalarında bu bölgeye dikkat çeken Prof. Dr. Naci Görür, deprem sonrasında yaptığı değerlendirmede, "Deprem küçük ama yeri can sıkıcı." dedi.

26 Temmuz 2024 | 21:42
Naci Görür'den Bingöl depremi açıklaması: Küçük ama yeri can sıkıcı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Karlıova olan sarsıntı 11,88 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Bingöl Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada," Saat 18.27'de merkezi Karlıova olan 4,2 büyüklüğünde bir deprem yaşadık. İlk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybı söz konusu olmamıştır. Allah milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin." ifadesi paylaşıldı.

"Deprem küçük ama yeri can sıkıcı"

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depreme ilişkin X hesabından yaptığı değerlendirmede, şu ifadelere yer verdi: 

"Karlıova-Serpmekaya/Bingöl’de 4,1 deprem oldu. Deprem küçük ama yeri can sıkıcı. Hem KAF’a, hem DAF’a yakın. Her iki fayda da bu yörede deprem bekliyoruz. Buralara yakın yerlerde olan depremler faylardaki stres alanını değiştirebilir diye hep endişe ederiz."

 

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