Naci Görür'den bu sabahki Bingöl depreminin ardından uyarı: Küçük de olsa hoş değil

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 07.42'de merkez üssü Karlıova olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 11 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Naci Görür'den açıklama

Yer bilimci Profesör Naci Görür, X hesabından Karlıova depremini değerlendirerek uyarıda bulundu. Görür, "Karlıova- Bingöl’de 4,0 büyüklükte deprem oldu. Bu bölgeyi ötedenberi söylüyoruz. Karlıova-Erzincan (KAF) ve Karlıova-Göynük (DAF) arası problemli. Küçük depremler de olsa hoş değil" dedi.