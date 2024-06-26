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  • Naci Görür'den bu sabahki Bingöl depreminin ardından uyarı: Küçük de olsa hoş değil

Naci Görür'den bu sabahki Bingöl depreminin ardından uyarı: Küçük de olsa hoş değil

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür depremin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Karlıova-Erzincan (KAF) ve Karlıova-Göynük (DAF) arası problemli. Küçük depremler de olsa hoş değil" dedi.

26 Haziran 2024 | 09:29
Son Güncellenme: 26 Haziran 2024 | 09:31
Naci Görür'den bu sabahki Bingöl depreminin ardından uyarı: Küçük de olsa hoş değil

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 07.42'de merkez üssü Karlıova olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 11 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Naci Görür'den açıklama 

Yer bilimci Profesör Naci Görür,  X hesabından Karlıova depremini değerlendirerek uyarıda bulundu. Görür, "Karlıova- Bingöl’de 4,0 büyüklükte deprem oldu. Bu bölgeyi ötedenberi söylüyoruz. Karlıova-Erzincan (KAF) ve Karlıova-Göynük (DAF) arası problemli. Küçük depremler de olsa hoş değil" dedi. 

 

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