Türkiye’nin teknoloji girişimi Getir, İngiltere’nin başkenti Londra’da faaliyet göstermeye başladı.

Evlere sipariş uygulaması Getir’in Kurucusu Nazım Salur, sosyal paylaşım platformu Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Getir’imiz Londra’da. Bu iki heceli Türkçe kelimeyi orada da sevdireceğiz. Getir’in bugünlere gelmesini sağlayan tüm kullanıcılarımıza ve çalışanlarımıza teşekkürler.” ifadesini kullandı.

Getir’imiz Londra’da. Bu iki heceli Türkçe kelimeyi orada da sevdireceğiz. @getir’in bugünlere gelmesini sağlayan tüm kullanıcılarımıza ve çalışanlarımıza teşekkürler. pic.twitter.com/9jJdQdtay8 — Nazım Salur (@NazimSalur) January 27, 2021

Getir, geçen yıl aldığı 38 milyon dolarlık yatırımın ardından ikinci yatırım turunu yabancı ve yerli fonlardan aldığı 128 milyon dolarla tamamlayarak dikkatleri üzerine çekmişti.

Ocak ayı içinde şirketten yapılan açıklamada, Silikon Vadisi’nin önde gelen yatırımcılarından Michael Moritz’in Crankstart aracılığıyla 2020’de gerçekleşen birinci turda Getir’e yaptığı yatırımı ikinci turda da devam ettirerek Brezilya merkezli Base Partners ile birlikte turun liderliğini yaptığı belirtilmişti. Yaklaşık 2 hafta önce yapılan açıklamaya göre mevcut yerli yatırımcılardan Revo da bu turda yer aldı. Bunun yanı sıra yurt dışından, New York merkezli Tiger Global ve Silikon Vadisi’nden Goodwater Capital, Türkiye’den Fiba ile Esas Holding de Getir’in yeni yatırımcıları arasında yer aldı.

Ulusal ve uluslararası arenada yatırımcıların dikkatini çeken Getir, yeni yatırımlarla birlikte değerini 5,5 senede yaklaşık 850 milyon dolara çıkardı.