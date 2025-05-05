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  • Nisanda fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu

Nisanda fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu

Tüketici fiyatları bazında nisanda en yüksek fiyat artışı yüzde 42,1 ile hava yoluyla yolcu taşımacılığında gerçekleşirken, en çok ucuzlayan ürün yüzde 17,32 ile taze sebzeler (patates hariç) olarak belirlendi.

05 Mayıs 2025 | 10:58
Son Güncellenme: 05 Mayıs 2025 | 11:03
Nisanda fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, hava yoluyla yolcu taşımacılığındaki fiyat artışını, yüzde 22,82 ile şans oyunları ve yüzde 20,8 ile elektrik izledi.

Nisanda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında, yüzde 19,84 ile taze meyveler, yüzde 15,57 ile patates, yüzde 13,22 ile kara yoluyla şehirler arası yolcu taşımacılığı ve yüzde 9,13 ile taze balık yer aldı.

EN ÇOK TAZE SEBZELER UCUZLADI

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü yüzde 17,32 ile taze sebzelerde (patates hariç) gerçekleşti. Bunu yüzde 5,08 ile evcil hayvanlarla ilgili ürünler, yüzde 1,81 ile makarna çeşitleri, yüzde 1,31 ile bira, yüzde 1,3 ile konserve edilmiş veya işlenmiş balık izledi.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, nisanda aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünler ile bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

Havayolu ile yolcu taşımacılığı42,1
Şans oyunları22,82
Elektrik20,8
Taze meyveler19,84
Patates15,57
Karayolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı13,22
Taze balık9,13
Gazete ve dergiler8,01
Kadın giyim7,96
Erkek giyim7,71

Nisanda fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddeler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle:

Taze sebzeler (patates hariç)-17,32
Evcil hayvanlar ile ilgili ürünler-5,08
Makarna çeşitleri-1,81
Bira-1,31
Konserve edilmiş veya işlenmiş balık-1,3
Süt-1,25
Dondurma-1,23
Çay ve bitki çayları-1,15
Oyunlar, oyuncaklar ve hobiler-1,1
Tavuk eti-0,93

 

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