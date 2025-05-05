Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak olan TÜFE Tüketici Fiyat Endeksi ile kira artış oranları da belirlenmiş oluyor. Nisan ayı enflasyon verileri bugün açıklandı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 3, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,76 artış gösterdi. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 37,86, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 22,5 olarak kayıtlara geçti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, nisanda 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında tüketici fiyatları yüzde 48,73, yurt içi üretici fiyatları yüzde 32,65 arttı. Nisan ayı enflasyonu ile birlikte Mayıs ayı kira artış oranları da netleşti.

Kira artışı nasıl hesaplanacak?

Mayıs ayı kira artış oranı TÜFE'nin 12 aylık ortalaması baz alınarak belirlenecek. Hükümet tarafından son 2 yıldır devam eden yüzde 25 kira zammı sınırlamasının sona ermesi nedeniyle, Mayıs ayında yapılacak artış oranı TÜFE üzerinden olacak.

Mayıs ayı kira artış oranı ne kadar?

Normal şartlarda TÜFE verilerine göre hesaplanan kira artış oranları, hükümet tarafından getirilen uygulama sonrasında son 2 senedir yüzde 25'le sınırlandırılmıştı. Bu sınır kalktı ve mayıs ayında sözleşme yenileyecek olan kiracılar, TEFE TÜFE üzerinden kira zammı yapacak. Buna göre; Mayıs ayı kira artış oranı, 12 aylık TÜFE verisinin yüzde %48,73 olmasının ardından tavan zam yüzde %48,73 olarak belirlendi.

Mayıs 2025 kira artışı hesaplama örneği

Mevcut Kira Bedeli: 10 bin TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Mayıs 2025

Girdiğiniz Artış Oranı: %48,73

Kira Artış Tutarı: 4 bin 873 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 14 bin 873 TL