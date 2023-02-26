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  • Nokia 60 yıl sonra çok bilinen ikonik logosunu değiştirdi

Nokia 60 yıl sonra çok bilinen ikonik logosunu değiştirdi

Finlandiyalı 5G ekipman üreticisi Nokia, insanlar hala onu cep telefonu üreticisi sandığı için logo değişikliğine gidiyor. Nokia, strateji değişikliğine işaret etmek için ikonik logosunu değiştirdiğini duyurdu..

26 Şubat 2023 | 18:41
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Nokia 60 yıl sonra çok bilinen ikonik logosunu değiştirdi

Pek çok kişi Nokia'yı bir telefon üreticisi olarak hatırlıyor. Çünkü, Nokia bir zamanların en güçlü telefon üreticisiydi.  Nokia bugün ise telekom ekipmanı üreticisi konumunda. Büyük teknoloji firmaları, çoğunlukla imalat sektöründeki müşterilere, özel 5G ağlarını ve fabrikalar için donanımlar satmak üzere Nokia gibi telekom donanımı üreticileriyle ortaklık kuruyor.

Nokia markalı telefonlar ise HMD Global tarafından üretiliyor. Nokia, özellikle iPhone gibi akıllı telefonların yükselişinden sonra 2014 yılında cep telefonu biriminin tüm hisselerini Microsoft’a satmıştı. Fakat telefon patentlerini elden bırakmayan Nokia, HMD ile 10 yıllık bir lisans anlaşması imzalamıştı. 

Nokia yaklaşık 60 yıldır ilk kez marka kimliğini yeni bir logo ile değiştirmeyi planladığını duyurdu.

Yeni logo, NOKIA kelimesini oluşturan beş farklı şekilden oluşuyor.

NOKIA CEO'su Pekka Lundmark bir röportajda “Çoğu insanın zihninde hala başarılı bir cep telefonu markasıyız. Ancak Nokia'nın konusu bu değil. Ağlara ve endüstriyel dijitalleşmeye çok odaklanan yeni bir marka başlatmak istiyoruz" diyor.

Lundmark ayrıca Nokia'nın, şirketin kablosuz servis sağlayıcılarına şebeke ekipmanıyla hizmet veren işinde pazar payını artırmaya odaklanacağını söyledi. Nokia ayrıca şirketlere özel 5G ağları satarak işinde büyümeyi hızlandırmak istiyor.
 

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