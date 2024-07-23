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Norm Holding Liderler Zirvesi’nde Türkiye’yi temsil edecek

Norm Holding, dünyanın en kapsayıcı sürdürülebilirlik platformu olan UN Global Compact’in üç senede bir düzenlediği, dünyanın sürdürülebilirlik alanındaki kanaat önderlerini ve iş dünyası öncülerini bir araya getiren Liderler Zirvesi’nde Türkiye’yi temsil edecek.

23 Temmuz 2024 | 16:21
Norm Holding Liderler Zirvesi’nde Türkiye’yi temsil edecek

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda iş dünyasını harekete geçirmek için çalışan Global Compact Türkiye, 35 yaş altı profesyoneller için başlattığı “SDG Innovation (SKA İnovasyonu)” programıyla geleceğin iş dünyası liderlerini ve fark yaratanlarını, geleneksel iş modellerini yeniden düşünmek ve yeni iş fırsatlarını ortaya çıkarmak üzere harekete geçiriyor.

UN Global Compact tarafından düzenlenen “Genç Profesyoneller için SKA İnovasyonu” Programı; genç yetenekleri, sürdürülebilirlik sorunlarına inovatif bakış açısıyla birlikte pazar değeri de taşıyan bir çözüm üretmeleri için bir araya getiriyor. 

Programa; Norm Holding’i temsilen, Sürdürülebilirlik ve Yönetim Sistemleri Direktörü Muhsin Doğan’ın ekip liderliğiyle katılan Strateji ve İş Geliştirme Uzmanı Berk Akşit, Metot Mühendisi Elif Yegen ve Kıdemli Sürdürülebilirlik Uzmanı İzel Özgür Tekeli, 6 ay boyunca online eğitimler ve atölyelerde yer alarak çözüm önerilerini projelendirdi. Programın sonunda, atık enerjinin geri dönüşümü ile ilgili proje önerisiyle büyük beğeni toplayan ekip; 23 Eylül’de New York’ta gerçekleşecek Liderler Zirvesi’nde proje sunumlarını tüm katılımcılarla paylaşacak.

Norm Holding Sürdürülebilirlik ve Yönetim Sistemleri Direktörü Muhsin Doğan, “UN Global Compact Genç Profesyoneller için SKA İnovasyonu Programıyla geleceğin iş dünyası liderlerini destekliyor. Özel sektör; elindeki kaynakları, esneklik kabiliyeti, hızlı inovasyon yapma ve inovasyonu ölçeklendirme konusundaki benzersiz kapasitesi ile SKA’lara ulaşmada çok önemli bir rol oynayabilir. Liderler Zirvesi’nde Norm Holding’i ve ülkemizi temsil etmenin mutluluğunu yaşarken, zirvede projelerinin sunumunu gerçekleştirecek ekibimize başarılar diliyor, bize yaşattıkları gurur için teşekkürlerimizi sunuyoruz.” şeklinde konuştu.

Norm Holding, 19 farklı ülkeden “Yenilikçi” genç profesyonellerin, seçilen çözüm önerilerini sunacağı Liderler Zirvesi’nde; projelerinin sunumunu gerçekleştirecek.
 

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Türk Traktör (TTRAK) bilanço tarihi ne zaman? Belli oldu
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Sabancı Holding (SAHOL) bilanço tarihi ne zaman? Belli oldu
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 4 şirket
TAV Havalimanları'ndan (TAVL) bilanço ve ilk yarı değerlendirmesi
Global Ports Holding Londra Borsası'ndan çıkmak için resmi başvuru yaptı
Borsada salı günü temettü dağıtacak 2 şirket
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GERİ
İLERİ
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