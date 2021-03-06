Nükleer Düzenleme Kurumunun (NDK) ilgili tebliği, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Nükleer Düzenleme Kurumunun (NDK) ilgili tebliği, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Egea Ailesi, ay boyunca 132 bin 900 TL'den başlayan fiyatlar ve 100 bin TL'ye yüzde 0,99 faizli kredi fırsatı ile...Daha fazla oku
New York'un Times Meydanı'nda eski ABD Başkanı Donald Trump lehine bayrak açmak isteyen göstericilerle karşıt grup arasında çıkan arbede sonucu...
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Avrupa Direktörü Hans Kluge, salgının yaklaşık 10 ay sonra biteceğini tahmin ettiklerini açıkladı. Ancak Hans Kluge,...
ABD'de tarım dışı istihdam, şubatta 379 bin kişi artarak beklentileri geride bırakırken, işsizlik oranı yüzde 6,2'ye geriledi. ABD Çalışma Bakanlığı,...
Yunanistan ekonomisi yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) etkisiyle 2020’de yüzde 8,2 daraldı. Yunanistan İstatistik Kurumu’nun (ELSTAT) verilerine göre, ülkenin 2020’de Gayri...
Brent petrolün varili, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun mevcut üretim...
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun, mevcut üretim kesintisini bir ay...
Türkiye'den gayrimenkul satın alırken Iraklı "fiyatı", Araplar "görünümü", İngilizler "konumu" ilk sıraya koyarken, yatırımcıların Türkiye’yi tercih etmesinin nedenleri arasında iklim...
Gayrimenkul Borsası AŞ (GABORAS) Veri Direktörü Orhan Vatandaş, bu yıl ocak ayında konut satışında artış yaşanan tek bölgenin Doğu Anadolu...
Yıldız Ventures Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Yahya Ülker, "2021’in girişim ekosistemi için önceki yıllara göre daha hareketli olacağını tahmin...
Bonna markasıyla otel, restoran ve kafe sektörüne yönelik çözümler sunan Kar Porselen, 2021'de Bilecik Pazaryeri tesisinde kapasite artışı yapmayı ve...
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