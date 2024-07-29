Chateauroux Atıcılık Merkezi'nde gerçekleştirilen elemelerde topladıkları 582 puanla birinci olan Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan ikilisi, isimlerini finale yazdırdı.

Olimpiyat tarihinde Türkiye'nin atıcılıktaki ilk madalyasını garantileyen Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan çifti, altın madalya için yarın TSİ 10.45'te Sırbistan ile karşılaşacak. Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan ikilisi, aynı zamanda topladıkları 582 puanla olimpiyat sıralama rekorunu da egale etti. Aynı kategoride mücadele eden İsmail Keleş ve Şimal Yılmaz ikilisi ise 569 puanla olimpiyat 15'ncisi oldu.