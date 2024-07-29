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Olimpiyat tarihinde Türkiye'nin atıcılıktaki ilk madalyası geliyor

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık kategorisinde Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'dan oluşan milli takım, finale yükseldi.

29 Temmuz 2024 | 12:44
Olimpiyat tarihinde Türkiye'nin atıcılıktaki ilk madalyası geliyor

Chateauroux Atıcılık Merkezi'nde gerçekleştirilen elemelerde topladıkları 582 puanla birinci olan Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan ikilisi, isimlerini finale yazdırdı.

Olimpiyat tarihinde Türkiye'nin atıcılıktaki ilk madalyasını garantileyen Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan çifti, altın madalya için yarın TSİ 10.45'te Sırbistan ile karşılaşacak. Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan ikilisi, aynı zamanda topladıkları 582 puanla olimpiyat sıralama rekorunu da egale etti. Aynı kategoride mücadele eden İsmail Keleş ve Şimal Yılmaz ikilisi ise 569 puanla olimpiyat 15'ncisi oldu.

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DCT Trading halka arz sonuçları belli oldu
Bugün bir hisse temettü verecek (29 Temmuz)
'Halkbank Üreten Kadınlar Değişken Fon' yarın halka arz edilecek
Borsa haftaya düşüşle başladı (29 Temmuz)
Borsada bu hafta temettü ödemesi kesinleşmiş 4 şirket
BIST 100'de bu hafta en çok artan/azalan 3 hisse, en değerli 3 şirket
Borsa, altın, dolar: Haftalık performans
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (27.07.2024)
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 5 şirket
Koç Holding'den (KCHOL) kredi notu açıklaması
Alarko Holding'den (ALARK) geri alım
Moody’s, Tüpraş (TUPRS) kredi derecelendirme notunu güncelledi
Moody’s, THY'nin (THYAO) kredi derecelendirme notunu güncelledi
Moody’s, Erdemir (EREGL) kredi derecelendirme notunu güncelledi
Moody’s, Şişecam (SISE) kredi derecelendirme notunu güncelledi
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