OMODA | JAECOO e-spor ruhunu OMODA 4 ile yollara taşıyor

OMODA | JAECOO, gençlerin tutkularını ve kendilerini ifade etme biçimlerini destekleyen projeleriyle farklı yaşam tarzlarına dokunmayı sürdürüyor. Bu kapsamda, VALORANT Champions Tour EMEA’nın (VCT EMEA) Resmi Otomotiv Partneri olan OMODA, turnuvanın finalinde şampiyonluk heyecanına ortak olurken, gençleri yalnızca oyun dünyasında ve hayatın her alanında kendi başarı hikâyelerini yazmaya teşvik eden marka yaklaşımını bir kez daha göstermiş oldu.

Genç oyuncular arasında büyük rekabetin olduğu VCT EMEA finalinde Karmine Corp oyuncusu Dastan “dos9” Zhumagali, 70 kill ve 1,28 rating ile serinin en yüksek performansına imza atarak Grand Finals MVP unvanını kazandı. Ödül töreninde ise OMODA 4, MVP ödülünün takdim edildiği sahnede yer alarak oyuncunun kupasını kaldırdığı ana eşlik etti. Böylece OMODA | JAECOO, e-spor dünyasının sınırları zorlayan, alışılmışın dışına çıkan ve tutkuların peşinden gitmeyi teşvik eden ruhunu gençlerle birlikte kutlamaya devam etti.

Gençlerin gurur anına ortak oluyor

OMODA | JAECOO, başarının yalnızca kupalarla ya da büyük sahnelerde kazanılan sonuçlarla ölçülemeyeceğine inanıyor. Kendi kararlarının arkasında durmak, alışılmışın dışına çıkmak, zorluklar karşısında yoluna devam etmek ve kendi tarzını özgürce yansıtmak da gençlerin hayatındaki önemli başarı anlarını oluşturuyor.

Global çapta aylık 25 milyon aktif oyuncuya ulaşan VALORANT ise gençler için bir dijital oyun olmanın ötesinde bireyselliğin, özgür ifadenin ve sınırları aşma arzusunun güçlü sembollerinden biri haline geliyor. OMODA’nın VCT EMEA ile gerçekleştirdiği iş birliği de tam bu noktada şekilleniyor. Marka, gençlerin kendilerine özgü dünyalarını anlamayı ve onların tutkularına eşlik eden deneyimler sunmayı hedefliyor.

OMODA 4 Cyber Mecha ile e-spor tutkusuna yeni bir boyut

OMODA | JAECOO, e-spor dünyasıyla kurduğu bağı mobiliteye taşıyarak otomobili gençlerin kendilerini ifade edebilecekleri yeni bir alan olarak ele alıyor. Kişisel tarz, estetik ve yaşam biçiminin bir yansıması olarak konumlanan otomobil anlayışı, OMODA 4 Cyber Mecha ile somut bir kimlik kazanıyor. Model, cesur tasarımı ve teknoloji odaklı karakteriyle markanın gençlere yönelik mobilite vizyonunu güçlü biçimde ortaya koyuyor.

Cyber Mecha tasarım diliyle geliştirilen OMODA 4, VALORANT’ın dinamik e-spor dünyasından ilham alan özel tasarım detaylarıyla geleneksel SUV yaklaşımının dışına çıkıyor. Model, cesur ve özgün tasarımıyla genç kullanıcıların bireyselliğini, enerjisini ve kendini ifade etme arzusunu otomobil tasarımına taşıyor.

Modelin dış tasarımındaki cesur karakter, kabinde teknoloji odaklı bir deneyimle tamamlanıyor. AI Akıllı Kokpit teknolojisiyle donatılan OMODA 4 Cyber Mecha, farklı kullanıcı alışkanlıklarına uyum sağlayan yapısıyla sürüş deneyimini daha sezgisel ve kişiselleştirilmiş hale getirmeyi hedefliyor. Böylece model, günlük şehir içi kullanımdan sosyal yaşama kadar uzanan farklı senaryolarda e-spor kültürünün sınırları aşan ve kendini özgürce ifade eden ruhunu mobilite dünyasına taşıyor.

OMODA 4: “BE THE ONE”

OMODA | JAECOO’ya göre her başarı, ister büyük bir sahnede kazanılan MVP ödülüyle ister günlük hayatta atılan kişisel bir adımla ortaya çıksın, kendine özgü bir “başarı anı” niteliği taşıyor.

Bu bakış açısı, OMODA 4’ün “BE THE ONE” felsefesinin de temelini oluşturuyor. Marka, gençleri başkalarının başarılarını takip etmek yerine kendi yollarını çizmeye, özgün kimliklerini korumaya ve hayatı kendi tercihleri doğrultusunda yaşamaya davet ediyor. OMODA | JAECOO’ya göre gerçek “MVP anı” da kişinin kendi potansiyelini ortaya koyduğu ve kendi hikâyesini yazdığı noktada başlıyor.

OMODA | JAECOO Paris’te geleceğin mobilitesine ışık tutacak

E-spor kültürünün otomotiv, moda ve teknoloji dünyalarıyla giderek daha fazla iç içe geçtiği yeni dönemde OMODA | JAECOO, “Gençlerle Birlikte Güzel Bir Yaşam Yaratmak” vizyonu doğrultusunda yeni yaşam tarzlarını ve mobilite deneyimlerini keşfetmeye devam ediyor.

Marka, 12 Ekim 2026 tarihinde Paris Otomobil Fuarı’nda gerçekleştireceği dünya tanıtımıyla bu yaklaşımını yeni bir boyuta taşımaya hazırlanıyor. OMODA | JAECOO, kullanıcıların niyetlerini, alışkanlıklarını, duygularını ve değişen trendleri daha iyi anlayabilen yeni nesil AI destekli “dream car” konseptini ilk kez burada sergileyecek. Yeni konsept, her yolculuğu yalnızca ulaşım odaklı bir deneyim olmaktan çıkararak, kullanıcıların özgün kimliklerini ortaya koyabilecekleri ve sınırların ötesine geçebilecekleri yeni bir mobilite anlayışını temsil ediyor.