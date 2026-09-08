80 milyonluk Ferrari'ye atılan her imza ormana dönüşüyor: 10 bin hedefine ulaşıldı

Kampanyaya bağışta bulunan Dilara Döğencioğlu ise bir Çanakkaleli olarak orman yangınlarına çok üzüldüğünü dile getirdi.

Böyle bir kampanyanın kendisini mutlu ettiğini anlatan Döğencioğlu, "Doğayı korumak, ağaç yetiştirmek, fidan dikmek ve halkı bunları özendirmek çok güzel ki bunun içinde Ferrari gibi bir araba motivasyonu var. Buna imza atmak tabii ki herkes ister. Bu nedenle Eylül Otomobil ve Traktör Müzesi ile Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne çok teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.