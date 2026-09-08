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Avrasya Tüneli'nde yeni rekor: Bir günde 94 bin 489 araç geçti

Avrasya Tüneli’nde günlük araç geçişinde yeni bir rekora ulaşıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 4 Eylül Cuma günü tünelden 94 bin 489 aracın geçtiğini açıkladı.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Avrasya Tüneli'nde yeni rekor: Bir günde 94 bin 489 araç geçti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yazılı açıklamasında, Avrasya Tüneli'ndeki geçişlere ilişkin bilgi verdi.

Tünelde günlük araç geçiş rekoru kırıldığını vurgulayan Uraloğlu, "Avrasya Tüneli'nden 4 Eylül Cuma günü 94 bin 489 araç geçerek günlük araç geçiş rekoru yenilendi." ifadesini kullandı.

Bir önceki rekor 13 Haziran 2024 tarihinde kırıldı

Uraloğlu, Avrasya Tüneli'nde bir önceki günlük araç geçiş rekorunun 13 Haziran 2024'te kırıldığını anımsatarak, o gün 94 bin 459 araç geçişi kaydedildiğini aktardı.

Tünelin Asya ve Avrupa kıtalarını deniz tabanının altından birleştiren çift katlı ilk ve tek kara yolu tüneli olduğuna dikkat çeken Uraloğlu, "5 kilometre uzunluğundaki Avrasya Tüneli, İstanbul'da araç trafiğinin en yoğun olduğu Kazlıçeşme-Göztepe hattında yaklaşım yollarıyla beraber toplamda 14,6 kilometrelik bir güzergahta neredeyse 10 yıldır hizmet vermeye devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

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