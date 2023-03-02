ARA
Bist 100
5324,47
0,03%
Bist 100
Dolar/TL
18,8838
-0,0052%
Dolar/TL
Euro/TL
20,0555
-0,434%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,062
-0,4243%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1112,66
-0,26%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Omuz omuza kampanyasında ne kadar yardım toplandı?

Futbol camiasının depremzedeler için düzenlediği "Omuz Omuza" kampanyasının ilk gününde 845,7 milyon liralık yardım toplandı.

02 Mart 2023 | 09:42
Son Güncellenme: 02 Mart 2023 | 09:50
0
Omuz omuza kampanyasında ne kadar yardım toplandı?

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve beIN Medya Grubu iş birliği ile organize edilen yardım ve dayanışma kampanyası, A Spor, beIN Sports, Sportstv, D Smart Spor, S Sport, Tivibu Spor, TRT Spor, TV8 ve kulüp televizyonları ile TRT Radyo, Radyo Gol, Radyospor ve Lig Radyo'nun yanı sıra birçok dijital medya kanalından canlı yayınlandı.

Kampanya en az 6 ay devam edecek.

Moderatörlüğünü Acun Ilıcalı'nın yaptığı kampanyaya spor camiasından birçok önemli isim katkı sağladı.

Türkiye Futbol Federasyonu başkanı ve yetkilileri, Süper Lig kulüplerinin başkanları, Türk futbolunun teknik adamları ile futbolcuları, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Kadın A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası ve futbolcuları, Dünya Şampiyonu Ampute Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak ve oyuncuları, MHK Başkanı Lale Orta, eski FIFA hakemi Cüneyt Çakır ve Süper Lig hakemlerinden bazıları, yurt dışında forma giyen milli takım oyuncuları, Türkiye'de daha önceden forma giymiş önemli isimler de kampanyaya katıldı.

İLK GÜN NE KADAR TOPLANDI?

Kylian Mbappe, Jurgen Klopp, Pep Guardiola, Ruud Gulit, Mikel Arteta, Arsen Wenger gibi dünyaca ünlü isimler de kampanyaya destek oldu.

Kampanyanın ilk gününde 845,7 milyon lira yardım toplandı. İlk etapta 15 Haziran tarihine kadar devam edecek organizasyonun sonrasının da planlandığı ifade edildi.

"Omuz Omuza" kampanyasının bağış hesapları şöyle:

Denizbank
TL Hesap adı: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı İban: TR73 0013 4000 0600 1423 8001 04

USD Hesap adı: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı İban: TR19 0013 4000 0600 1423 8001 06 Swift Kod: DENITRIS

EURO Hesap adı: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı İban: TR46 0013 4000 0600 1423 8001 05 Swift Kod: DENITRIS

Ziraat Bankası
TL Hesap adı: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı İban: TR51 0001 0022 4701 8345 0650 63

USD Hesap adı: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı İban: TR24 0001 0022 4701 8345 0650 64 Swift Kod: TCZBTR2A

EURO Hesap adı: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı İban: TR94 0001 0022 4701 8345 0650 65 Swift Kod: TCZBTR2A

Halkbank
TL Hesap adı: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı İban: TR93 0001 2001 6900 0016 1000 26

USD Hesap adı: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı İban: TR31 0001 2001 6900 0058 1003 96 Swift Kod: TRHBTR2A

EURO Hesap adı: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı İban: TR04 0001 2001 6900 0058 1003 97 Swift Kod: TRHBTR2A

VakıfBank
TL Hesap adı: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı İban: TR89 0001 5001 5800 7319 7201 90

USD Hesap adı: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı İban: TR94 0001 5001 5804 8022 3599 68 Swift Kod: TVBATR2A

EURO Hesap adı: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı İban: TR88 0001 5001 5804 8022 3599 79 Swift Kod: TVBATR2A
 

0
  • ALTIN GRAM - TL 1112,66 -0,26%
  • ALTIN ONS 1832,66 -0,26%
  • BIST 100 5324,47 0,03%
  • DOLAR/TURK LIRASI 18,8838 -0,0052%
  • EURO/TURK LIRASI 20,0555 -0,434%
  • EURO/USD 1,062 -0,4243%
  • INGILIZ STERLINI 1,19648 -0,44681%
  • JAPON YENI 136,638 0,334%
  • KANADA DOLARI 1,36158 0,13679%
  • RUS RUBLESI 75,515 0,3322%
Günün En Çok Okunanları
Tofaş, Stellantis Otomotiv'in paylarını alıyor: Anlaşma ne anlama geliyor?
Deprem 10 OSB’de üretimi vurdu
Deprem 10 OSB’de üretimi vurdu
2022'de Tesla'dan fazla araç sattı: Dev şirket Türkiye pazarına giriyor
2022'de Tesla'dan fazla araç sattı: Dev şirket Türkiye pazarına giriyor
EYT'liler için emeklilik yol haritası: İşlemler nasıl yapılacak?
EYT'liler için emeklilik yol haritası: İşlemler nasıl yapılacak?
EYT hakkında tüm merak edilenler (EYT prim gün sayısı tablosu)
EYT hakkında tüm merak edilenler (EYT prim gün sayısı tablosu)
THY, 2022 yılı net kârını açıkladı
THY, 2022 yılı net kârını açıkladı
9 maddede EYT yasası
9 maddede EYT yasası
Yunanistan'da tren faciası: En az 32 ölü
GERİ
İLERİ
Tofaş, Stellantis Otomotiv'in paylarını alıyor: Anlaşma ne anlama geliyor?
Deprem 10 OSB’de üretimi vurdu
2022'de Tesla'dan fazla araç sattı: Dev şirket Türkiye pazarına giriyor
EYT'liler için emeklilik yol haritası: İşlemler nasıl yapılacak?
EYT hakkında tüm merak edilenler (EYT prim gün sayısı tablosu)
Deprem 10 OSB’de üretimi vurdu
2022'de Tesla'dan fazla araç sattı: Dev şirket Türkiye pazarına giriyor
EYT'liler için emeklilik yol haritası: İşlemler nasıl yapılacak?
EYT hakkında tüm merak edilenler (EYT prim gün sayısı tablosu)
THY, 2022 yılı net kârını açıkladı
2022'de Tesla'dan fazla araç sattı: Dev şirket Türkiye pazarına giriyor
EYT'liler için emeklilik yol haritası: İşlemler nasıl yapılacak?
EYT hakkında tüm merak edilenler (EYT prim gün sayısı tablosu)
THY, 2022 yılı net kârını açıkladı
9 maddede EYT yasası
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL