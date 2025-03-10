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‘Önünüz tıkanınca alternatif rota çizin’

Solmaz Lojistik yöneticileri ‘Müşteri Buluşmaları’ kapsamında dünyanın en büyük organik bebek maması üreticisi HİPP Türkiye Genel Müdürü Mustafa Karık ile bir araya geldi. Karık katılımcılara “Navigasyonda yeşil çizgileri görün ve önünüz tıkanınca alternatif rota çizin” tavsiyesinde bulundu.

10 Mart 2025 | 16:01
‘Önünüz tıkanınca alternatif rota çizin’

Türkiye’nin önde gelen gümrük, taşımacılık ve lojistik şirketlerinden Solmaz yöneticileri ‘Müşteri Buluşmaları’ kapsamında dünyanın en büyük organik bebek maması üreticisi HİPP Türkiye Genel Müdürü Mustafa Karık ile bir araya geldi. 

İş hayatına satış temsilcisi olarak başlayan Mustafa Karık, Solmaz Playground’daki buluşmada bu zamana kadar yaşadığı tecrübelerini samimi ve esprili bir dille paylaştı.

YEŞİL ÇİZGİYE DİKKAT
Hayatındaki tercihleri amacına giden yolda, yol tıkandığında başka bir rota oluşturarak devam etmek olarak özetleyen Karık katılımcılara “Navigasyonda yeşil çizgileri görün ve önünüz tıkanınca alternatif rota çizin” tavsiyesinde bulundu.

‘İŞİNİZİ SEVİN’
İşini isteyerek ve inanarak yapmanın önemli olduğuna dikkat çeken Karık, “Ne yaparsan yap en iyisini yap. Kendinize karşı iyi olup hayattan zevk almaya bakın” dedi. Karık “Eskiden iş hayatında profesyoneller kendi yeteneklerini ölçtükten sonra kendisinden iyi olanları bastırıp daha iyi olmak isterdi. Modern zamanın profesyonelleri ise kıyasladıktan sonra kendi yetkinliklerini geliştirerek, yeni yetkinlikler katarak rakiplerinden daha iyi olmak istiyorlar” diye konuştu.

GÜVEN ÖNEMLİ
Güvenin önemli olduğunu da anlatan Karık, “Müşterinin unutacağı nokta olmak lazım. İşinin geri kalanına odaklanabilmesine olanak sağlayacak, aileden biri gibi güvenebildiği olmak önemli” dedi. Yapılan satışın fatura düzenlenince bitmediğini de belirten Karık “HİPP’in sattığı ürün bebeğin karnına girdiğinde, anne onu teslim ettiğinde bitiyor. Satış sadece bir hedef değil yapılan birçok işin neticesidir” dedi. HİPP Almanya merkezli dünyanın en büyük organik bebek maması üreticilerinden biri konumunda bulunuyor.

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