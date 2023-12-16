Opel 6 yıl sonra Cezayir pazarına döndü

Opel, Avrupa dışındaki pazarlarda gücünü artırma çabasından. Bu kapsamda Opel, Cezayir pazarına üç yeni modeliyle dönüş yaptı. Opel Cezayir'de, Fiat showroomlarında farklı Stellantis markalarını tüketicilere sunan ithalatçı şirket Halil Commerce & Industrie aracılığıyla satışlarını gerçekleştiriyor.

Marka, böylece 6 yıl aradan sonra Cezayir pazarına dönüş yapmış oldu. Opel Üst Yöneticisi (CEO) Florian Huettl, Stellantis Maghreb Genel Müdürü Hakim Boutehra ve Halil Commerce & Industrie (HCI) Genel Müdürü Nassim Benguergoura, Cezayir'de düzenlenen bir basın toplantısıyla Opel'in Mokka, Astra ve Grandland modellerini ülkede siparişe açtığını duyurdu.

Opel Avrupa dışındaki toplam 30 pazarda faaliyet gösteriyor.







