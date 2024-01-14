Opel Ocak 2024 kampanyasını duyurdu

Opel, ocak ayına ilişkin kredi kampanyasını duyurdu. İşte markadan yapılan açıklamanın detayları

1 YENİ CORSA Yeni Opel Corsa, 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi seçeneği ile satılıyor. Başlangıç fiyatı: 956.900 TL

2 ELEKTRİKLİ CORSA Yeni Opel Corsa'nın yüzde 100 elektrikli versiyonu Corsa Elektrik, 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle 1 milyon 313 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.

3 OPEL ASTRA Opel Astra, Edition donanımında 250 bin TL için, 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi, GS ve Ultimate donanımlarında ise 300 bin TL için, 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle 1 milyon 519 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.

4 ASTRA ELEKTRİK Opel Astra Elektrik 300 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle 1 milyon 648 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.

5 CROSSLAND Crossland, 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi seçeneği ile 1 milyon 156 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

6 MOKKA Mokka GS ve Ultimate donanımları ile 300 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi veya Edition donanımıyla 250 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle; 1 milyon 508 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıkıyor.

7 ELEKTRİKLİ MOKKA Opel Mokka'nın yüzde 100 elektrikli versiyonu Mokka Elektrik, 300 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle 1 milyon 538 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.

8 GRANDLAND Opel'in SUV'daki amiral gemisi Opel Grandland 300 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle 1 milyon 879 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.