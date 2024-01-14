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Opel Ocak 2024 kampanyasını duyurdu

Opel Türkiye, 2024'ün ilk ayına ilişkin kredi kampanyasını duyurdu. İşte markanın açıkladığı kredi kampanyası ve modellerin başlangıç fiyatları

14 Ocak 2024 | 17:26
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Opel Ocak 2024 kampanyasını duyurdu

Opel, ocak ayına ilişkin kredi kampanyasını duyurdu. İşte markadan yapılan açıklamanın detayları

1 YENİ CORSA

YENİ CORSA Yeni Opel Corsa, 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi seçeneği ile satılıyor. Başlangıç fiyatı: 956.900 TL

2 ELEKTRİKLİ CORSA

ELEKTRİKLİ CORSA Yeni Opel Corsa'nın yüzde 100 elektrikli versiyonu Corsa Elektrik, 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle 1 milyon 313 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.

3 OPEL ASTRA

OPEL ASTRA Opel Astra, Edition donanımında 250 bin TL için, 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi, GS ve Ultimate donanımlarında ise 300 bin TL için, 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle 1 milyon 519 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.

4 ASTRA ELEKTRİK

ASTRA ELEKTRİK Opel Astra Elektrik 300 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle 1 milyon 648 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.

5 CROSSLAND

CROSSLAND Crossland, 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi seçeneği ile 1 milyon 156 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

6 MOKKA

MOKKA Mokka GS ve Ultimate donanımları ile 300 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi veya Edition donanımıyla 250 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle; 1 milyon 508 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıkıyor.

7 ELEKTRİKLİ MOKKA

ELEKTRİKLİ MOKKA Opel Mokka'nın yüzde 100 elektrikli versiyonu Mokka Elektrik, 300 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle 1 milyon 538 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.

8 GRANDLAND

GRANDLAND Opel'in SUV'daki amiral gemisi Opel Grandland 300 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle 1 milyon 879 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.

9 TİCARİ ARAÇLAR

TİCARİ ARAÇLAR Zafira Life, 300 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle 1 milyon 664 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. Opel'in diğer hafif ticari araç modelleri Combo Life, Combo Cargo, Vivaro Cargo ve Vivaro City Van ise 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneğiyle sunuluyor. Combo Cargo 776 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, Combo Life modeline 1 milyon 20 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla sahip olunuyor. Ayrıca Vivaro Cargo 1 milyon 39 bin 900 TL'den, Vivaro City Van ise 1 milyon 208 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satıyor.
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