Otobüs taşımacılığında yeni dönem: Muavin gidiyor, numarasız biletler geliyor
Otobüs taşımacılığında sistem kökten değişiyor. Kamil Koç’un Alman Flixbus’a satılmasıyla birlikte gelen yeni düzenlemeye göre otobüslerde muavin kalkıyor, ikram bitiyor, servis sistemi değişiyor, koltuklar ise ‘numarasız’ satılacak.
MUAVİN GİDİYOR
Otobüs taşımacılığının köklü kuruluşlarından Kamil Koç’un Almanya merkezli Flixmobility GmbH’ye satılmasıyla otobüs taşımacılığının tüm sistemi kökten değişmeye başladı. Şirket, yoğun olan otobüs hatlarında muavin, host, hostes uygulamasını kaldırdı.
Firma, bu uygulamayı tüm Türkiye geneline yaymaya hazırlanıyor.
2+1 OTOBÜSLERİ DE KALKIYOR
Daha fazla yolcu taşımak için uzun araçları tercih eden firma aynı zamanda 2+1 otobüsleri de kaldırıyor. Artık tüm mesafelerde 54 kişilik araçlarla yolcu taşıyacak.
NUMARASIZ BİLET SATACAK
Firmanın otobüs taşımacılığında gelecek dönemdeki bir diğer uygulaması da, ‘numarasız bilet’ satmak olacak. Otobüsteki koltuk sayısına göre bilet satacak firma, servis uygulamasını da kaldıracak.
SERVİS TAŞIMACILIĞI DA DEĞİŞİYOR
Yeni sistem ile otobüs firmalarının ilçelere yayılan servis taşımacılığı da köklü değişime uğrayacak.
TOFED: İBB İLE GÖRÜŞMELERE BAŞLADIK
Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Başkanı Birol Özcan, bu konuda İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile görüşmelere başladıklarını söyledi. Özcan şunları söyledi:
“Servis terminallerinin kaldırılması konusunu daha önce görüşüyorduk. Ancak o zaman buna tek karşı çıkan Kamil Koç olmuştu. Biz de planları rafa kaldırmıştık. Şimdi gelinen noktada onlar uygulamak istiyor.
Tıpkı İstanbul Havalimanı gibi toplu taşıma merkezleri oluşturulsun istiyoruz. Oradan yapılacak toplu taşıma ile yolcu otogara gelebilecek. Her yolcu aynı otobüse binecek. Belediye ile görüşmeler yapıyoruz. Mesela İspark’larda ufak yerler verilebilir, otobüsler buradan kalkar.”
YOLCULARA TAVSİYE: YOLLUK HAZIRLAYIN
“Otobüsçülüğün geleceği karıştı” diyen Özcan yolculara eskiden daha fazla tercih edilen ‘yolluk’ yiyecek hazırlamasını önerdi. İkramları daha önce de kaldırmak istediklerini belirten Özcan, “Eskiden nasıl yanımıza yolluk alırdık, işte öyle. Otobüs 200 kilometrede bir duracak, yolcu ihtiyacını giderecek. Yoluna göre 2, 3 şoför olacak. Hepsi bu” ifadelerini kullandı.
Otobüs taşımacılığında diğer firmaların da benzer uygulamalara gideceğini anlatan Özcan şöyle devam etti: “Bir yere otobüs bileti 100 lira ise yasaya göre bunu ancak yüzde 30 indirebilirsiniz. Şimdi daha fazla indirim için başvuru yapılabilir. Çünkü maliyetler azalıyor. İleride yolcusu çok olan yerlerde koltuk numaraları da kaldırılabilir. Kim gelir, nereye oturursa.”
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