Otomobil devi iddialı modelini Türkiye'ye getireceği tarihi duyurdu

BYD açıklamasına göre Yılın Otomobili Ödülleri’nde 2024 yılının 7 finalistinden biri olan BYD SEAL, 2024’ün ilk çeyreğinde Türkiye’de olacak. İşte şirketten yapılan açıklamanın detayları;:

1 YENİ MODELLER GELECEK BYD Türkiye, kasım ayında BYD ATTO 3’ü Türkiye pazarına sunmuştu. Açıklamaya göre marka önümüzdeki yıl birçok yeni modelini satışa sunmaya devam edecek.

2 BYD SEAL Açıklamaya göre sportif bir tasarıma sahip olan SEAL BYD’nin yeni “Okyanus Estetiği” tasarım dilini kullanıyor.

3 BYD SEAL SEAL, BYD’nin elektrikli araçlar için özel olarak tasarlanmış yeni BYD e-Platform 3.0 üzerine geliştirildi.

4 VERSİYONLAR Açıklamaya göre 82.5 kWh BYD Blade Batarya ile donatılan BYD SEAL, 230 kW arkadan itişli ve 390 kW (530 HP) dört çeker sistemli versiyonlarıyla tercih edilebilecek.

5 PERFORMANS BYD SEAL versiyona göre 570 km’ye kadar menzil sunarken 530 HP’lik Excellence-AWD versiyonunda 3.8 saniyelik 0-100 km/s performansı bulunuyor.

6 ŞARJ SÜRESİ BYD SEAL, 150 kW DC şarj ile yüzde 30’dan yüzde 80’e kadar 26 dakikada şarj olabiliyor.

7 BYD SEAL