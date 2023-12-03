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  • Otomobil devi iddialı modelini Türkiye'ye getireceği tarihi duyurdu

Otomobil devi iddialı modelini Türkiye'ye getireceği tarihi duyurdu

Çinli otomobil devi BYD, kasım ayında BYD Atto 3'ü Türkiye pazarına sunmuştu. Şirket, markanın D segmenti premium sedan modeli SEAL'in geleceği tarihi paylaştı.

03 Aralık 2023 | 00:34
0
Otomobil devi iddialı modelini Türkiye'ye getireceği tarihi duyurdu

BYD açıklamasına göre Yılın Otomobili Ödülleri’nde 2024 yılının 7 finalistinden biri olan BYD SEAL, 2024’ün ilk çeyreğinde Türkiye’de olacak.  İşte şirketten yapılan açıklamanın detayları;:

1
YENİ MODELLER GELECEK

YENİ MODELLER GELECEK

BYD Türkiye, kasım ayında BYD ATTO 3’ü Türkiye pazarına sunmuştu. Açıklamaya göre marka önümüzdeki yıl birçok yeni modelini satışa sunmaya devam edecek.
2
BYD SEAL

BYD SEAL

Açıklamaya göre sportif bir tasarıma sahip olan SEAL BYD’nin yeni “Okyanus Estetiği” tasarım dilini kullanıyor.
3
BYD SEAL

BYD SEAL

SEAL, BYD’nin elektrikli araçlar için özel olarak tasarlanmış yeni BYD e-Platform 3.0 üzerine geliştirildi.
4
VERSİYONLAR

VERSİYONLAR

Açıklamaya göre 82.5 kWh BYD Blade Batarya ile donatılan BYD SEAL, 230 kW arkadan itişli ve 390 kW (530 HP) dört çeker sistemli versiyonlarıyla tercih edilebilecek.
5
PERFORMANS

PERFORMANS

BYD SEAL versiyona göre 570 km’ye kadar menzil sunarken 530 HP’lik Excellence-AWD versiyonunda 3.8 saniyelik 0-100 km/s performansı bulunuyor.
6
ŞARJ SÜRESİ

ŞARJ SÜRESİ

BYD SEAL, 150 kW DC şarj ile yüzde 30’dan yüzde 80’e kadar 26 dakikada şarj olabiliyor.
7
BYD SEAL

BYD SEAL

8
BYD SEAL

BYD SEAL

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