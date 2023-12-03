Otomobil devi iddialı modelini Türkiye'ye getireceği tarihi duyurdu

BYD açıklamasına göre Yılın Otomobili Ödülleri’nde 2024 yılının 7 finalistinden biri olan BYD SEAL, 2024’ün ilk çeyreğinde Türkiye’de olacak. İşte şirketten yapılan açıklamanın detayları;:
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YENİ MODELLER GELECEKBYD Türkiye, kasım ayında BYD ATTO 3’ü Türkiye pazarına sunmuştu. Açıklamaya göre marka önümüzdeki yıl birçok yeni modelini satışa sunmaya devam edecek.
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BYD SEALAçıklamaya göre sportif bir tasarıma sahip olan SEAL BYD’nin yeni “Okyanus Estetiği” tasarım dilini kullanıyor.
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BYD SEALSEAL, BYD’nin elektrikli araçlar için özel olarak tasarlanmış yeni BYD e-Platform 3.0 üzerine geliştirildi.
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VERSİYONLARAçıklamaya göre 82.5 kWh BYD Blade Batarya ile donatılan BYD SEAL, 230 kW arkadan itişli ve 390 kW (530 HP) dört çeker sistemli versiyonlarıyla tercih edilebilecek.
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PERFORMANSBYD SEAL versiyona göre 570 km’ye kadar menzil sunarken 530 HP’lik Excellence-AWD versiyonunda 3.8 saniyelik 0-100 km/s performansı bulunuyor.
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