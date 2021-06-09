Koronavirüs salgınında hijyen ürünlerine talep artınca Aksan Kozmetik, yüzde 300 büyüyerek bir rekor kırdı. Cirosunu 3, ihracatını 2,5 kat artıran şirket, bu ivmeyi koruyarak sağlıklı büyümeye odaklanacak. Aksan Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Kutanoğlu, 2021’de yüzde 15-20 bandında büyüme hedeflediklerini söylüyor. Bundan sonra markalaşma çalışmalarına ağırlık vereceklerini anlatıyor ve “Türkiye’den çıkan global bir marka yaratmak istiyoruz” diyor.

2020, kişisel bakım ve temizlik ürünlerinde talep patlaması yaşanan bir yıl oldu. Aksan Kozmetik de bu dalganın etkisiyle 82 milyon TL olan cirosunu 3 kat artırarak 250 milyon TL’ye çıkardı. İhracatını 2,5 kat artırdı. 2020 başında kurdukları tesisle yeni pazar arayışına girmeyi planladıklarını ancak pandemi nedeniyle bunu gerçekleştiremediklerini söyleyen Aksan Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Kutanoğlu, “Martta talep patladı. 2-3 kat artırdığımız kapasiteler mart-ağustos arasında yetmez oldu. Bazı talepleri karşılayamadık” diyor.

Capital Dergisi’nin mayıs sayısında Nil Dumansızoğlu’na konuşan Kutanoğlu, böyle rekor büyüme oranlarının bir daha mümkün olmayacağını belirterek, elde ettikleri bu ivmeyi kaybetmeden yüzde 15-20 bandında, daha sağlıklı büyümeye odaklanacaklarını söylüyor. “Büyümeyle birlikte finans ve insan kaynağı da yaratıyorsunuz. Kas yapınız bunu yönetmeye uygun olmalı” diye konuşuyor ve bundan sonra markalaşma çalışmalarını hızlandıracaklarını ifade ediyor.

Şubat ayından beri devam eden bir konteyner krizi olduğunu söyleyen Kutanoğlu, nakliye bedelinin yüzde 5’ten yüzde 20’ye çıktığını anlatıyor ve ekliyor: “Bunun dışında bazı hammaddelerde fiyatlar yüzde 100 arttı. Üreticinin üzerinde yük var. Navlunların, hammadde fiyatlarının düşmesini bekliyoruz. Durumun normalleşmesi lazım.”

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