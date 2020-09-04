İstanbul’a yakın yerler ve adalar bu yazın en popüler destinasyonları olurken, geçtiğimiz yıllarda ortalama yedi gün olan tatil süresi, bu yıl ortalama beş güne indi.

Enuygun.com, kullanıcıların yaz aylarındaki seyahat tercihleriyle ilgili analiz çalışmasının sonuçlarını yazılı açıklamayla paylaştı.

Sonuçlara göre, pandemi tüketicilerin bu yıl ki tatil alışkanlıklarını da değiştirdi.

İstanbul’a yakın yerler ve adalar bu yazın en popüler destinasyonları olurken, geçtiğimiz yıllarda ortalama yedi gün olan tatil süresi, bu yıl ortalama beş güne indi. Tatile en çok çıkan kesim ise 25-35 yaş arası gençler oldu.

Bu yaz en çok Büyükada, Bozcaada, Gökçeada gibi ada otelleri, butik oteller ve koronavirüs önlemi alan oteller aranırken, içinde bulunulan süreç nedeniyle insanlar kendilerini daha güvende hissetmek ve kalabalıklarla karşılaşmamak için küçük ve butik otelleri tercih etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enuygun.com Seyahat Analisti Tuğba Hacıbayramoğlu, özellikle İstanbul’a yakın yerler ile Çanakkale ve ada otellerinde aramaların üç kat arttığını bildirdi.

Koronavirüs önlemi alan, denize sıfır otellerin de en çok aranan diğer seçenekler olduğunu belirten Hacıbayramoğlu, şunları kaydetti:

“En çok 25-35 yaş arası gençler uçak bileti satın aldı. Bu yaş grubunu 18-24 yaş arası gençler izledi. Uzun bir süre sokağa çıkma yasağı uygulanan 65 yaş üstü vatandaşların ise uçak bileti satın alma oranı yalnızca yüzde 2 oldu. Kurban Bayramı haftası dışında kullanıcılar, bu yaz ortalama beş gün tatil yapmayı tercih etti. Geçtiğimiz yıllarda yazın gidiş dönüş ortalama yedi günlük bilet satın alınırken, bu yaz gidiş dönüş ortalama beş günlük biletler alındı.”

Uçak ve otobüs biletlerinde İstanbul, Ankara, Antalya, Adana, Trabzon ve Diyarbakır başı çekerken uçak biletinde ortalama bilet fiyatı 400 TL, otobüste ise 154 TL oldu. Bu yaz Enuygun’dan en düşük uçak bileti 72,99 TL’den satılırken, 6 kişilik bir aile en yüksek yurt dışı bileti için toplam 47 bin 207 TL ödedi.”