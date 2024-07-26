Peynir satışlarına yeni düzenleme: Kaşar ismi kullanılmayacak

Yapılacak değişiklikle tüketicilerin yanıltılmasının önüne geçmek amaçlanıyor.

Eritme peynirlerde, peynirin kullanım amacına ilişkin ifadeler gıdanın adının yerine kullanılamayacak.

Temel görüş alanında, eritme peynir etiketinin büyüklüğü halihazırda en az 1,2 milimetre olmak zorunda. Yeni düzenlemeyle gıdanın adının yazımında punto büyüklüğü en az 3 milimetre olarak değiştirilecek.

Eritme peynirin yöresel peyniri çağrıştıracak şekilde üretilemeyecek ve kaşar peyniri adıyla satılamayacak.

Peynirlerde çeşni oranı da yüzde 6 ile sınırlandırılacak.

Taslağa göre sert kabuklu meyveler, yağlı tohumlar ve tahıl gibi bileşenler de ezme ya da püre şeklinde kullanılamayacak.

GÖRÜŞE AÇILDI

Bakanlık tarafından hazırlanan taslak kamuoyunun görüşüne açıldı. Gelen görüşler değerlendirilerek taslağa son hali verilecek.

Tarım Bakanlığı, nisan ayında tüketicilerin korunması için gıda etiketlerinde yeni bir düzenlemeye gitmişti.

Gıdanın adında ve etiketinde, özelliklerini taşımadığı başka bir gıdanın adıyla birlikte “… tadında”, “… lezzeti”, “… keyfi” ve benzeri ifadelerin kullanılması yasaklanmıştı.