Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 2,12 değer kazanarak günü 1.556,77 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 32,27 puan artarken, toplam işlem hacmi 29,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,11 ve holding endeksi yüzde 1,62 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5 ile metal ana sanayi, tek kaybettiren ise yüzde 0,12 ile orman, kağıt, basım oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,45, sanayi endeksi yüzde 3,25, hizmetler endeksi yüzde 1,33 ve teknoloji endeksi yüzde 2,86 değer kazandı

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 28,83 puan ve yüzde 1,74 artışla 1.682,67 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 88’i prim yaptı, 11’i geriledi. Kardemir (D), Doğan Holding, Koza Altın, Garanti Bankası ve Şişecam en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ANALİSTLER NE DİYOR?

Analistler, ABD Başkanlığı’na seçilen Joe Biden’ın geçen hafta detaylarını açıkladığı 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketinin Kongre’den geçme olasılığının düşük olduğu yorumlarının küresel ölçekte piyasalardaki risk iştahını azalttığını belirterek, Borsa İstanbul’da sabah açılışın ardından gelen satışların karşılandığını ve endeksin yükselişe geçtiğini söyledi.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Yarın yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında Almanya’da enflasyon ve ZEW endeksleri, Avro Bölgesi’nde ödemeler dengesinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.500 seviyesinin kısa ve orta vadeli görünüm açısından kritik destek, 1.570’in direnç konumunda olduğunu kaydetti.

ALTININ ONSU

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.835,04 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,43 artarak 442 bin 160 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,4899 lira, satışta 7,5199 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,3825 lira, satışta 7,4121 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2070, sterlin/dolar paritesi 1,3566, dolar/yen paritesi de 103,73 düzeyinde seyrediyor. Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,15 artışla 54,93 dolardan işlem görüyor.