Piyasalarda yeni gün: Bugün hangi veriler takip edilecek? (15 Kasım)

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Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin enflasyon konusunda daha alınacak önemli bir mesafe bulunduğuna işaret etmesiyle karışık bir seyir izliyor.



Fed'in gelecek dönem para politikasına ilişkin beklentiler varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.



Dün açıklamalarda bulunan Fed Başkan Yardımcısı Lael Brainard, Fed'in enflasyonla mücadelede hala önemli bir yolu olduğuna dikkati çekerken, bankanın yakında faiz artış hızını yavaşlatabileceğini söyledi. Buna karşın, Brainard faiz artışındaki yavaşlamanın ne zaman yapılacağına ilişkin bir ipucu vermedi.



Brainard'ın açıklamalarıyla tahvil piyasalarında satış baskısının arttığı görülürken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 5 baz puan artışla yüzde 3,88'e çıktı.



Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in aralık toplantısında yüzde 81 ihtimalle 50 baz puan, yüzde 19 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağı öngörülüyor.



Gelecek dönem resesyon sinyali olarak kabul edilen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ile 3 alık hazine bonosu getirisi arasındaki fark eksi 20 baz puanda bulunuyor.



ABD başa olmak üzere dünya genelinde artan resesyon endişesi emtia fiyatlarını baskılarken, dün yüzde 3,4 değer kaybeden Brent petrolün varil fiyatı yeni günde yüzde 0,3 artışla 92,1 dolardan işlem görüyor.



Öte yandan, ABD ile Çin arasındaki gerilimi azaltacak adımların atılması ise risk algısını törpülüyor.



Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, G20 Zirvesi için gittiği Endonezya'nın Bali Adası'nda ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşmede, Çin'in mevcut uluslararası düzeni değiştirmeye, ABD'ye meydan okumaya veya onun yerini almaya niyeti olmadığını belirtti.



ABD'de devam eden seçimlerde dün Demokratlar Senato'da çoğunluğu garantilerken, Temsilciler Meclisi'nde 217 sandalyeye ulaşan Cumhuriyetçilerin burada üstünlüğü ele geçirmesi bekleniyor.



Bu gelişmelerle dün New York borsasında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, S&P 500 endeksi yüzde 0,89, Nasdaq endeksi yüzde 1,12 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,63 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne ise yükselişle başladı.

Avrupa ve Asya borsaları

Avrupa'da tarafında, bugün yoğunlaşacak makroekonomik veri takviminin varlık fiyatları üzerinde etkili olması bekleniyor.



Dün sözle yönlendirmelere devam eden Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkilileri bölge ekonomisine ilişkin endişeleri artırırken, faiz artışlarına ilişkin karışık mesajlar verdi.



ECB Başkan yardımcısı Luis de Guindos, bankanın talebi azaltma üzerine yoğunlaşması gerektiğini belirtirken, para politikası adımlarının likidite sıkıntıları doğurabileceğini ve bankaların bu konuda teyakkuzda olması gerektiğini bildirdi.



Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy de Galhau ise ABD'de enflasyonun tepe yapıyor olmasının olumlu olduğunu belirterek, Avro Bölgesi'nde çekirdek enflasyonun yavaşlama sinyali vermesiyle faiz artışlarına ara verilebileceğini söyledi.



ECB Kurul üyesi Fabio Panetta ise agresif sıkılaşmanın oluşturabileceği sıkıntılara dikkati çekerek, bunun tavsiye edilemeyeceğini dile getirdi.



Dün, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,92, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,62, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,22 ve İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 0,58 değer kazandı. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne ise karışık bir seyirle başladı.



Asya'da borsalar, yavaşlayan Çin ekonomisine hükümet desteğinin artacağına yönelik beklentilerle pozitif seyrediyor.



Bugün bölgede açıklanan makroekonomik verilere göre, Çin'de sanayi üretimi ekimde yüzde 5 artsa da beklentilerin altında kalırken, perakende satışlar artış tahminlerinin aksine yüzde 0,5 azaldı.



Japonya ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 1,2 daralırken, eylülde sanayi üretimi yüzde 1,7 geriledi.



Söz konusu veriler özellikle Çin hükümetinin ekonomik aktiviteyi güçlendirmek için başlattığı adımların güçlü şekilde devam edebileceği beklentisini desteklerken, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,3, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 3,2 yükseldi.



Böylece Çin borsası 31 ekimde gördüğü dip seviyenin yüzde 8, Hong Kong borsası ise yüzde 24 üzerine çıktı.

Yurt içi piyasalar

Yurt içinde, BIST 100 endeksi dün yüzde 2,57 artarak 4.570,20 puanla rekor kapanış gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviyeyi de 4.571,16'ya taşıdı.



Dolar/TL dün yüzde 0,3 artışla 18,6043'ten kapanmasının ardından, bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,5940'tan işlem görüyor.



Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise İngiltere'de işsizlik, Almanya'da ZEW beklenti endeksleri, Avro Bölgesi'nde büyüme ve ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin açıklanacağını kaydederek, Fed ve ECB yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin yatırımcıların odağında olduğunu söyledi.



Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.620 ve 4.670 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını aktaran analistler, 4.550 ve 4.500 puanın destek konumuna gelebileceğini ifade etti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 İngiltere, eylül ayı işsizlik



10.00 Türkiye, 3. çeyrek işgücü istatistikleri



11.00 Türkiye, ekim ayı bütçe dengesi



13.00 Almanya, kasım ayı ZEW beklenti endeksleri



13.00 Avro Bölgesi, 3. çeyrek büyüme



16.30 ABD, New York Fed imalat endeksi



16.30 ABD, ekim ayı ÜFE