Prim borcu olan 5 milyon kişi için önemli karar

Ocak 8, 2020 0 Yorum 205 Okunma
Prim borcu olan 5 milyon kişi için önemli karar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla prim borcu olan Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası sahipleri sağlık hizmetlerinden yıl sonuna kadar yararlanabilecek.

Genel Sağlık Sigortası ve Bağ-Kurlu olup prim borcu bulunanlara yönelik adım atıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Resmi Gazete’de yayımlanan kararına göre, prim borcu bulunan Bağ-Kurlu ya da GSS’liler 31/12/2020 tarihine kadar sağlık hizmetlerinden yararlanacak.

5 milyon kişi GSS prim borçları nedeniyle sağlık hizmetlerinden yararlanamıyordu.



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