Prim borcu olan 5 milyon kişi için önemli karar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla prim borcu olan Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası sahipleri sağlık hizmetlerinden yıl sonuna kadar yararlanabilecek.
Genel Sağlık Sigortası ve Bağ-Kurlu olup prim borcu bulunanlara yönelik adım atıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Resmi Gazete’de yayımlanan kararına göre, prim borcu bulunan Bağ-Kurlu ya da GSS’liler 31/12/2020 tarihine kadar sağlık hizmetlerinden yararlanacak.
5 milyon kişi GSS prim borçları nedeniyle sağlık hizmetlerinden yararlanamıyordu.
Önceki haber Bankaların odağında kredi büyümesi var
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?