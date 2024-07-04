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Rahmi Koç'tan Mert Günok'a tebrik mesajı

Milli Takım kalecisi Mert Günok'un Avusturya maçında yaptığı kritik kurtarışın ardından Rahmi Koç başarılı futbolcuya bir tebrik mesajı gönderdi.

04 Temmuz 2024 | 22:16
Rahmi Koç'tan Mert Günok'a tebrik mesajı

Beşiktaş Kulübü, Rahmi Koç'un Mert Günok'a gönderdiği tebrik mesajını paylaştı. Açıklamada "Onursal Başkanımız Süleyman Seba’nın kadim dostu, Kulübümüzün yaşayan en eski üyesi, Divan Kurulu Üyemiz, Koç Holding Onursal Başkanı Sayın Rahmi M. Koç’tan futbolcumuz Mert Günok’a tebrik mesajı" denildi. Mesaj şöyle:

MERT GÜNOK TEŞEKKÜR ETTİ

Milli futbolcu Mert Günok da Rahmi Koç'un tebrik mesajına cevap verdi. Mert Günok Instagram'dan paylaştığı teşekkür mesajında şu ifadeleri kullandı: "Değerli büyüğümüz Sayın Rahmi M. Koç beyefendinin ince düşüncesi için çok teşekkür ederim. Güzel sözleri ve dilekleri beni çok onore etti. Takım arkadaşlarımla birlikte ülkemizi temsil ettiğimiz her maçta elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Saygılarımı sunarım."

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İlk yarıda 22 şirket halka arz edildi: En çok talep gelen 3 halka arz
Borsa İstanbul'da gong Seğmen Gıda için çaldı
Ege Profil'den (EGPRO) bedelsiz açıklaması
THY ile IAE arasındaki anlaşmalar revize edildi
Borsada yılın ilk yarısı en çok kazandıran sektör
“Borsa yatırımcısının yüzde 75'inin yatırımı 50 bin TL altında”
1000 Yatırımlar Holding (BINHO) temettü kararını duyurdu
Borsada dün yeni iş ilişkisi açıklayan 5 şirket
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