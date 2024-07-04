Rahmi Koç'tan Mert Günok'a tebrik mesajı

Beşiktaş Kulübü, Rahmi Koç'un Mert Günok'a gönderdiği tebrik mesajını paylaştı. Açıklamada "Onursal Başkanımız Süleyman Seba’nın kadim dostu, Kulübümüzün yaşayan en eski üyesi, Divan Kurulu Üyemiz, Koç Holding Onursal Başkanı Sayın Rahmi M. Koç’tan futbolcumuz Mert Günok’a tebrik mesajı" denildi. Mesaj şöyle:

MERT GÜNOK TEŞEKKÜR ETTİ

Milli futbolcu Mert Günok da Rahmi Koç'un tebrik mesajına cevap verdi. Mert Günok Instagram'dan paylaştığı teşekkür mesajında şu ifadeleri kullandı: "Değerli büyüğümüz Sayın Rahmi M. Koç beyefendinin ince düşüncesi için çok teşekkür ederim. Güzel sözleri ve dilekleri beni çok onore etti. Takım arkadaşlarımla birlikte ülkemizi temsil ettiğimiz her maçta elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Saygılarımı sunarım."