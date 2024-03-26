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Recordati’nin Türkiye’den yönettiği ülke sayısı büyüyor

Yaklaşık 100 yıldır yaşamı iyileştiren ve değiştiren ilaçlar alanında ön saflarda yer alan Recordati Grup, uluslararası hedefleri doğrultusunda organizasyon yapısını dinamik ve yenilikçi bir bakış açısıyla şekillendiriyor.

26 Mart 2024 | 13:59
Recordati’nin Türkiye’den yönettiği ülke sayısı büyüyor

Gelecek nesillerin daha sağlıklı bir dünyada yaşamaları için katkı sağlayan ve 150 ülkede gerek yaygın gerekse de nadir hastalıklar alanlarında faaliyet gösteren uluslararası ilaç grubu Recordati Grup’un Türkiye organizasyonunda; Recordati Grup Başkan Yardımcısı, Güneydoğu Bölge Başkanı ve Türkiye Genel Müdürü Erdem Çınar, Uluslararası Bölgenin de sorumluluğunu üstlenerek, Recordati Grup Başkan Yardımcısı, Ortadoğu, Afrika, Türkiye, Uluslararası Bölge Başkanı ve Türkiye Genel Müdürü oldu.

YAKLAŞIK 100 yıldır yaşamı iyileştiren ve değiştiren ilaçlar alanında ön saflarda yer alan Recordati Grup, uluslararası hedefleri doğrultusunda organizasyon yapısını dinamik ve yenilikçi bir bakış açısıyla şekillendiriyor. 150 ülkede dört bin üç yüzden fazla çalışanı ile faaliyet gösteren uluslararası ilaç grubu, üst düzey yönetim kadrolarında da bütüncül bir bakış açısı ile hareket ediyor.

Recordati Grup’un faaliyet gösterdiği 150 ülkenin 80’den fazlası Çınar’a emanet

Recordati Grup, Güneydoğu Bölge’ye ek olarak, Asya, Güney Amerika, Afrika, Pasifik, Ortadoğu ve Avrupa’da selektif pazarlardan oluşan Uluslararası Bölgenin sorumluluğunu da Erdem Çınar’a emanet etti. Recordati Grup’a, Türkiye’nin de içinde yer aldığı Güneydoğu Bölgesi’nden sorumlu Başkan ve Türkiye Genel Müdürü olarak 2022 yılında katılan Çınar, Uluslararası Bölge ile birlikte toplamda 80’den fazla ülkeyi ve binin üzerinde bir ekibi yönetiyor. “Recordati Grup olarak biz sağlığı ve hayatı dolu dolu yaşam fırsatının bir ayrıcalık değil, bir hak olduğuna inanıyoruz” diyen Erdem Çınar; yeni sorumluluklarına ilişkin olarak şunları söyledi: “Recordati Türkiye olarak, 2008’den bu yana merkez ofis, üretim ve geniş saha kadromuz ile sürekli yükselen bir grafik çiziyor, 41 ayrı ürün ve tedavi seçeneğimiz ile büyüyerek faaliyetlerimize devam ediyoruz. Sorumluluğum dahilinde olan bölgelerin genişletilmesi ile bundan sonra da Recordati Grup için temel değerler olan kapsayıcılık, sosyal eşitlik, fırsat eşitliği ve bireylere saygı çerçevesinde dünyanın dört bir yanında yaşayan insanlara daha sağlıklı bir gelecek sunmak için çalışmaya devam edeceğiz.”

Robert Kolej, Boğaziçi Üniversitesi, Harvard Business School ve EDHEC Business School mezunu olan Erdem Çınar, uluslararası şirketlerde başladığı kariyeri boyunca strateji danışmanlığı, üst düzey yöneticilik ve genel müdürlük görevlerinde bulundu. Erdem Çınar Recordati’de Uluslararası Bölge sorumluluğu ile birlikte, Recordati Grup Başkan Yardımcısı, Ortadoğu, Afrika, Türkiye, Uluslararası Bölge Başkanı ve Türkiye Genel Müdürü olarak görevine devam etmektedir.
 

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