Apple'a 6 milyar dolarlık patent cezası: Şirket en popüler özelliği yüzünden köşeye sıkıştı

ABD San Diego’daki bir federal jüri, Apple’ın iPhone ve Apple Watch modellerinde kullandığı titreşim teknolojisinde iki patenti ihlal ettiğine hükmederek şirketi Taction Technology’ye 5,7 milyar dolar tazminat ödemeye mahkûm etti.

CNBC’nin haberine göre süreç, Taction Technology’nin 2021 yılında Kaliforniya Güney Bölge Mahkemesi’nde Apple’a karşı açtığı davayla başladı. Şirket, Apple’ın kendi titreşim teknolojisini haksız şekilde cihazlarına entegre ettiğini ve inovasyonları üzerinden kazanç sağladığını iddia etti. Davada ilk etapta 2023 yılında Apple lehine düşme kararı verilmiş, ancak Federal Temyiz Mahkemesi dosyayı yeniden işleme koymuştu.

Davaya konu olan ABD patentleri, kullanıcıların dokunmatik girdilerine cihazların verdiği titreşimli ve dokunsal tepkileri düzenleyen ileteç teknolojilerini kapsıyor. Taction, Apple’ın iPhone ve Apple Watch cihazlarında yer alan "Taptic Engine" (dokunsal motor) mekanizmasında söz konusu buluşların izinsiz kullanıldığını savunuyordu.

Apple karara itiraz edecek

Kararın ardından CNBC’ye açıklamalarda bulunan bir Apple sözcüsü, jürinin değerlendirmesine saygı duymakla birlikte karara kesinlikle katılmadıklarını belirtti:

"Apple’ın Taptic Engine teknolojisi, Taction’ın teknolojisinden tamamen farklıdır. Nitekim duruşma sırasında Taction’ın kendi ürün testleri de bunu doğrulamıştır. Apple bu teknolojiyi kullanmamaktadır ve kararı temyize götüreceğiz."