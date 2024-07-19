ARA
Bist 100
11156,2
0,15%
Bist 100
Dolar/TL
33,0283
-0,1566%
Dolar/TL
Euro/TL
35,9807
-0,4649%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0881
-0,14%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2547,35
-2,05%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Rekabet Kurulu'ndan İntema hakkında soruşturma

Rekabet Kurulu banyo ürünleri alanında faaliyet gösteren İntema hakkında soruşturma açtı

19 Temmuz 2024 | 20:05
Rekabet Kurulu'ndan İntema hakkında soruşturma

Rekabet Kurulu, banyo ürünleri alanında faaliyet gösteren İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama AŞ (İntema) hakkında, bayilerinin satış fiyatlarını belirlemesi ve kısıtlamalarda bulunması şüphesiyle soruşturma açılmasına karar verdi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, İntema'nın yeniden satıcılarının satış fiyatlarını tespit etmek ve bu satıcılarına bölge/müşteri sınırlamasında bulunmak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla yürütülen ön araştırmayı karara bağladı. Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak, firma hakkında soruşturma açılmasına karar verdi. 
Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüsün ilgili kanunu ihlal ettiği ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor. AA

0
  • ALTIN GRAM - TL 2547,35 -2,05%
  • ALTIN ONS 2398,92 -1,9%
  • BIST 100 11156,2 0,15%
  • DOLAR/JAPON YENI 157,395 0,02%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,37321 0,19006%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 87,7 -0,4566%
  • DOLAR/TURK LIRASI 33,0283 -0,1566%
  • EURO/DOLAR 1,0881 -0,14%
  • EURO/TURK LIRASI 35,9807 -0,4649%
  • STERLIN/DOLAR 1,29121 -0,25069%
Borsa Haberleri
Altın, borsa, dolar: Bu hafta kazandıranlar, kaybettirenler
Borsadan kapanış rekoru: Yeni haftada hangi veriler var?
Bugünkü kriz iki şirketin hisselerini nasıl etkiledi?
CrowdStrike krizi borsaları nasıl etkiledi?
Dünyada 'lüks' düşüş: Hisseleri nasıl etkiledi?
Ereğli Demir Çelik (EREGL) duyurdu: Altın madenine rastlandı
Borsa güne rekorla başladı
Borsada dün temettü kararı açıklayan 6 şirket
Ünlü yatırım gurusu Türk piyasalarına neden henüz yatırım yapmadı?
Borsada dün yeni iş ilişkisi açıklayan 4 şirket
Yabancı yatırımcıların en çok aldığı ve sattığı hisseler (18 Temmuz)
Borsada gün sonu rakamları (17 Temmuz)
Erdemir'den ilk kez eurobond ihracı: Kaynak, nerede kullanılacak?
Şişecam'dan (SISE) yeni şirket duyurusu
Bir şirketten daha bedelsiz kararı var
GERİ
İLERİ
Altın, borsa, dolar: Bu hafta kazandıranlar, kaybettirenler
Borsadan kapanış rekoru: Yeni haftada hangi veriler var?
Bugünkü kriz iki şirketin hisselerini nasıl etkiledi?
CrowdStrike krizi borsaları nasıl etkiledi?
Dünyada 'lüks' düşüş: Hisseleri nasıl etkiledi?
Ereğli Demir Çelik (EREGL) duyurdu: Altın madenine rastlandı
Borsa güne rekorla başladı
Borsada dün temettü kararı açıklayan 6 şirket
Ünlü yatırım gurusu Türk piyasalarına neden henüz yatırım yapmadı?
Borsada dün yeni iş ilişkisi açıklayan 4 şirket
Yabancı yatırımcıların en çok aldığı ve sattığı hisseler (18 Temmuz)
Borsada gün sonu rakamları (17 Temmuz)
Erdemir'den ilk kez eurobond ihracı: Kaynak, nerede kullanılacak?
Şişecam'dan (SISE) yeni şirket duyurusu
Bir şirketten daha bedelsiz kararı var
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL