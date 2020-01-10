Rekabet Kurulu’ndan ‘üçüncü köprü’ kararı

Ocak 10, 2020 0 Yorum 130 Okunma
Rekabet Kurulu’ndan ‘üçüncü köprü’ kararı

Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde hisse devrinin önü açıldı.

Rekabet Kurulu, internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, üçüncü köprüde hisse devrinin izne tabi olmadığına karar verdi.

Hisse devrinin gerçekleşmesiyle birlikte 6 Çinli şirketin oluşturduğu konsorsiyum projenin yüzde 51’ine sahip olacak.

İtalyan Astaldi Astaldi S.P.A ise projeden çıkacak.



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