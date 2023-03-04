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Resmi Gazete'de bugün (04.03.2023)

Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliğine Konsolosluk İşleri Genel Müdürü İsmail Hakkı Musa atandı. İşte 4 Mart 2023 Tarihli ve 32121 Sayılı Resmî Gazete yer alan kararlar, yönetmelikler ve tebliğler...

04 Mart 2023 | 10:10
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Resmi Gazete'de bugün (04.03.2023)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2023/111, 112, 113)

YÖNETMELİKLER

–– Haliç Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Pamukkale Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânı

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 



 

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