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Resmi Gazete'de bugün (29 Haziran)

29 Haziran 2024 Tarihli ve 32587 Sayılı Resmî Gazete yayımlandı. İşte 29 Haziran tarihli resmi gazete yer alan kararlar, yönetmelikler, tebliğler...

29 Haziran 2024 | 00:03
Son Güncellenme: 29 Haziran 2024 | 00:10
Resmi Gazete'de bugün (29 Haziran)

ATAMA KARARLARI

–– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER

–– Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Askeralma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Et ve Süt Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

KURUL KARARLARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 27/06/2024 Tarihli ve 12703, 12704, 12705, 12706, 12707, 12708, 12709, 12712, 12713, 12716, 12717, 12718, 12719 Sayılı Kararları

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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SPK bülteninden: 1 bedelli, 1 bedelsiz onayı var
Beşiktaş'a (BJKAS) bedelli onayı geldi
Şişecam'da yeni yönetim kurulu başkanı belli oldu
BİM (BIMAS) ne zaman, ne kadar temettü dağıtacak? Kesinleşti
Doğanlar Mobilya (DGNMO) ne zaman, ne kadar temettü ödeyecek? Kesinleşti
Galatasaray'dan KAP'a Ziyech bildirimi
Şişecam (SISE) Yönetim Kurulu Başkanı'ndan istifa kararı
Pasifik Teknoloji (PATEK) temettü teklifini duyurdu
Orge'den pay geri alım açıklaması
Şekerbank’ta hisse devri: İlbak Holding alıyor
Bugün bedelsiz başvurusu yapan 3 şirket
Ayen Enerji temettü kararını duyurdu
Alarko Holding'ten (ALARK) geri alım açıklaması
Lila Kağıt (LILAK) temettü kararını duyurdu
GERİ
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