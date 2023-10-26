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Resmi Gazete yayımlandı: Kredi kartına taksitte ilave önlem

2024 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre enflasyonu artıran tüketim artışlarını önlemek amacıyla kredi kartıyla alışverişte ve nakit çekiminde taksit sayısı için ilave önlem alınacak.

26 Ekim 2023 | 09:13
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Resmi Gazete yayımlandı: Kredi kartına taksitte ilave önlem

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'nda, "Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan ekli '2024 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nın onaylanmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Programda enflasyon ve para politikası başlığında yeni tedbirlere yer verildi.

Programa göre 

  • Enflasyonu artıran tüketim artışlarını önleyecek uygulamalar hayata geçirilecek. Bu amaçla öncelikle kredi kartıyla alışverişte ve nakit çekiminde taksit sayısı için ilave önlem alınacak.
  • Kira ve konut fiyat gelişmeleri dikkate alınarak konut arzı hızla artırılacak.
  • Depremin konut stokuna etkisini telafi için yeni sosyal konut projeleri geliştirilecek.
  • Konut ve iş yeri kiraları ile ikinci el araç satışları için dijital kayıt sistemi kurulacak.
  • Kamuya taşıt alımında yerli üretim ve çevreci araçlara öncelik verilecek. Bu amaçla Togg ile yapılan protokol kapsamında alınan araçlar kamu kurumlarına tahsis edilecek.
  • 25 yaş altındaki üniversite öğrencilerinin Bireysel Emeklilik Sistemi'ne dahil olmasını sağlayacak teşvikler geliştirilecek.
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