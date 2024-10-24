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Rusya 'dondurulan varlıkların kullanımına' misilleme yapacak

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Batılı ülkelerin dondurulan Rus varlıklarının gelirlerini kullanmaya başlaması halinde benzer bir adım atacaklarını belirterek, “Biz de dost olmayan şirketlerin, kurumların varlıklarını dondurduk. Bunlardan elde edilen gelirleri biz de aynı şekilde kullanacağız.” dedi.

24 Ekim 2024 | 16:47
Rusya 'dondurulan varlıkların kullanımına' misilleme yapacak

Siluanov, Rus devlet kanalı Rossiya-24’e yaptığı açıklamada, G7'nin dondurulan Rus varlıkları kullanarak Ukrayna’ya 50 milyar dolar kredi sağlayacağına yönelik açıklamaları değerlendirdi.

Batılı ülkelerin, Rusya’nın dondurulan altın ve döviz varlıklarını kullanması halinde benzer bir adım atacaklarını kaydeden Siluanov, “Biz de dost olmayan şirketlerin, kurumların varlıklarını dondurduk. Bunlardan elde edilen gelirleri biz de aynı şekilde kullanacağız.” yorumunu yaptı.

Söz konusu varlıkların Rusya’daki hesaplarda dondurulduğunu belirten Siluanov, “Bu varlıklardan elde edilen gelirleri ekonominin ihtiyaçları için kullanırız.” diye konuştu.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, dün yaptığı açıklamada, G7'nin bu yıl sonuna kadar Ukrayna'ya 50 milyar dolarlık kredi sağlayacağını ve bunun Rusya'nın dondurulan varlıklarından elde edilen gelirle geri ödeneceğini söylemişti.

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Kalekim (KLKIM) bilanço tarihi belli oldu
İndeks Bilgisayar (INDES) kredi derecelendirme notu açıklandı
Borsada cuma günü temettü dağıtacak 1 şirket var (25 Ekim)
Yabancılar borsada 73,6 milyon dolar hisse sattı
Borsada dün yeni iş ilişkisi açıklayan 3 şirket (23 Ekim)
Borsada perşembe günü temettü dağıtacak 1 şirket var (24 Ekim)
Adel Kalemcilik bilanço tarihi belli oldu
Turkcell (TCELL) bilanço tarihi belli oldu
BİM'den pay geri alım programı hakkında açıklama
23 Ekim borsada gün sonu rakamları
Borsada yarın işlem yapacaklara 29 Ekim uyarısı!
22 Ekim borsada gün sonu özeti
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (23 Ekim)
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