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Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan çalışanlarına ara zam kararı

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı (İSG) çalışanlarına yüzde 25 ara zam yaptı. Ara zam kararı, çalışanlarının yaşam standartlarını koruma amacıyla hayata geçirildi.

30 Temmuz 2024 | 14:11
Son Güncellenme: 30 Temmuz 2024 | 14:18
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan çalışanlarına ara zam kararı

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı (İSG) çalışanlarına yüzde 25 ara zam kararı aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ikinci, Avrupa'nın dokuzuncu en yoğun havalimanı İSG'nin işletmecisi Malezya Havalimanları Holdings Berhad (MAHB), çalışanların maaşlarına Temmuz 2024 itibariyle yüzde 25 oranında ara zam yapıldığını duyurdu.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Üst Yöneticisi (CEO) Alp Er Tunga Ersoy, çalışanlarla bir araya gelerek zam kararını paylaştı.

Ara zam kararı, çalışan memnuniyetini ve motivasyonunu artırma çabasının bir parçası olarak ekonomik koşullara uyum sağlama, çalışanlarının yaşam standartlarını koruma amacıyla hayata geçirildi.

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Kervan Gıda (KRVGD) bedelsiz tarihi açıklandı
Hitit Bilgisayar (HTTBT) yeni iş ilişkisi duyurdu
Borsada bu hafta temettü dağıtan 5 şirket
Aydem Yenilenebilir Enerji (AYDEM) temettü kararını duyurdu
DCT Trading halka arz sonuçları belli oldu
Bugün bir hisse temettü verecek (29 Temmuz)
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Borsa haftaya düşüşle başladı (29 Temmuz)
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