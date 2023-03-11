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Seçime katılabilecek partiler belli oldu: İşte liste

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekili seçimlerine 36 siyasi partinin katılmaya hak kazandığını bildirdi.

11 Mart 2023 | 15:19
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Seçime katılabilecek partiler belli oldu: İşte liste

Ahmet Yener, YSK'de 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere ilişkin toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Yener, "Bugün yaptığımız toplantıda 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan 28. dönem milletvekili seçimine 36 siyasi partinin katılmaya hak kazandığı tespit edilmiştir. Ayrıca bugün yaptığımız toplantıda, 14 Mayıs 2023 tarihinde oy verme saatleri ve bir oy sandığında kaç seçmenin oy kullanacağına ilişkin tespitlerde de bulunulmuştur." diye konuştu.

Seçime katılabilecek partiler belli oldu

Buna göre, 

  • Adalet Birlik Partisi, 
  • Adalet Partisi, AK Parti, 
  • Anavatan Partisi, 
  • Bağımsız Türkiye Partisi, 
  • Büyük Birlik Partisi, 
  • Büyük Türkiye Partisi, 
  • Cumhuriyet Halk Partisi, 
  • Demokrasi ve Atılım Partisi, 
  • Demokratik Sol Parti, 
  • Demokrat Parti, 
  • Emek Partisi, 
  • Gelecek Partisi, 
  • Genç Parti, 
  • Güç Birliği Partisi, 
  • Hak ve Özgürlükler Partisi, 
  • Halkın Kurtuluş Partisi, 
  • Halkların Demokratik Partisi, 
  • Hür Dava Partisi, 
  • İYİ Parti, 
  • Memleket Partisi, 
  • Millet Partisi, 
  • Milliyetçi Hareket Partisi, 
  • Milli Yol Partisi, 
  • Saadet Partisi, 
  • Sol Parti, 
  • Türkiye Değişim Partisi,
  •  Türkiye İşçi Partisi, 
  • Türkiye Komünist Hareketi, 
  • Türkiye Komünist Partisi, 
  • Vatan Partisi, 
  • Yeniden Refah Partisi, 
  • Yenilik Partisi, 
  • Yeni Türkiye Partisi, 
  • Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi 
  • Zafer Partisi seçimlere katılabilecek.

 

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