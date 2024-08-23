SEV'den deprem bölgesine yönelik proje

Eğitimle insana ve topluma katkı için çalışan Sağlık ve Eğitim Vakfı, 6 Şubat deprem felaketinin etkilediği bölgelerdeki öğretmenlere destek olmaya devam ediyor. SEV’in “Öğretmen İyi Olursa Dünya İyi Olur” diyerek geçtiğimiz yıl ilkini gerçekleştirdiği SEV Öğretmen Destek Programı’nın ikinci yılında Tarsus’taki tarihî Tarsus Amerikan Koleji kampüsünde; Hatay’dan Adıyaman’a, Kilis’ten Diyarbakır’a 12 ilden toplam 90 eğitimci bir araya geldi. Beş gün süren program kapsamında; bölge okullarında görev yapan her branştan ve seviyeden öğretmen ve yöneticiye destek eğitimi verildi.

Türkiye’nin en köklü eğitim kurumlarından Sağlık ve Eğitim Vakfı (SEV), depremin etkilediği bölgelerde görev yapan öğretmenlerin yanında olmak, iyi olma hallerini ve profesyonel öğrenme ihtiyaçlarını karşılamaya destek vermek amacıyla başlattığı dayanışma projesini güçlendirerek sürdürüyor. SEV’in “Öğretmen İyi Olursa Dünya İyi Olur” mottosuyla başlattığı SEV Öğretmen Destek Programı’nın ikinci yılında, Tarsus’taki tarihî Tarsus Amerikan Koleji (TAC) kampüsünde Hatay’dan Adıyaman’a 12 ilden toplam 90 eğitimci bir araya geldi. Eğitimcilerin mesleki gelişimi ve değişime uyum sağlayabilmesi amacıyla başlatılan SEV Öğretmen Destek Programı, SEV Okulları Tarsus Kampüsü’nde onlarca öğretmeni buluşturdu.

12 İLDEN 90 ÖĞRETMEN TARSUS’TA BULUŞTU

Yaklaşık 600 öğretmenin başvurduğu eğitim ve sosyal dayanışma programı; SEV Araştırma ve Etki Departmanı, Tarsus Amerikan Koleji ve Tarsus SEV İlköğretim Kurumları ile Porta Eğitim ve Psikolojik Danışmanlık iş birliğinde gerçekleştirildi. Eğitim programına; Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay, Malatya, Gaziantep, Adana, Kilis, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa, Elâzığ ve Mersin illerindeki çeşitli okullarda görev yapan her branştan ve seviyeden öğretmenler ile yöneticiler katıldı. Program kapsamında kampüste yatılı olarak konuk edilen katılımcılara beş gün boyunca afetlerin psiko-sosyal etkilerinden travma sonrası eğitimdeki dayanışmanın önemine kadar birçok farklı başlık altında yüz yüze eğitimler verildi. Ayrıca eğitimcilerin iyi olma hallerini ve motivasyonlarını artırmaya yönelik sosyal etkinlikler de gerçekleştirildi.

PROF. DR. ERKOL: “ÖĞRETMENLERİMİZ İYİ OLURSA

DÜNYADA DA İYİLİKLER ARTACAK”

Afetler sonrasında eğitimciler arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesinin büyük önem taşıdığını vurgulayan SEV Genel Müdürü Prof. Dr. Güray Erkol, şunları kaydetti: “Ülkemizde yaşanan büyük afetin ardından ilk günden itibaren SEV olarak elimizden gelen tüm imkânları seferber ettik. Desteğimizi acil ihtiyaçların yanı sıra uzun vadeli etkileri olacak geniş bir alana yayarak sürdürmeyi hedefledik. Eğitimdeki uzmanlığımızla ve güçlü ekibimizle deprem bölgesindeki öğretmenlerimize ve çocuklarımıza yaşam boyu etkisi olacak bir proje oluşturduk. SEV Öğretmen Destek Programı, öğretmenlerimizin moral ve motivasyonlarını artırırken öğretmenler arasında bir dayanışma köprüsü de kuruyor. Biliyoruz ki öğretmenlerimiz iyi olursa, çocuklarımız çok daha iyi olacak ve dünyada iyilikler artacak. Programın ilk yılı katılan öğretmenlerde o kadar olumlu bir gelişim ve etki sağladı ki, bu yıl ikincisini büyük bir heyecanla yaptık. Ülkemizde ilk örneklerinden biri olan bu programın eğitim alanında yaygınlaşarak devam etmesinin, hem yaşadığımız afetin olumsuz etkilerinin azaltılmasında hem de gelecekte yaşanması muhtemel afetlere hazırlık açısından çok değerli olduğuna inanıyoruz. Umarız ülkemizde benzer çalışmalar artarak devam eder. SEV olarak bu konuda elimizdeki tüm bilgileri paylaşmaktan mutluluk duyarız.”

OKULLARINA DÖNDÜKLERİNDE UYGULAYACAKLAR

SEV, proje ile bölgedeki öğretmenlerin, öğrenme ortamını çocukların iyi olma halini destekleyecek şekilde düzenlemelerini sağlamayı amaçlıyor. Eğitimi alan öğretmenlerin kendi okullarına döndüklerinde travmaya duyarlı bir okul ortamı sağlaması planlanıyor. Öğretmenlerin böylece; eğitim-öğretimi çocukların iyi olma halini gözeterek sürdürme konusunda farkındalık yaratmaları ve bu bakış açısını kendi kurumlarında yaygınlaştırmaları hedefleniyor.

DESTEK YIL BOYUNCA SÜRECEK

Tarsus’taki programa katılan öğretmenlerin eğitimleri ve destekler yıl boyunca devam edecek. 90 öğretmen, 2024-2025 eğitim öğretim yılı boyunca ayda bir kez çevrim içi süpervizyon ve destek seminerlerinde bir araya gelecek. Seminerlerde, katılımcılara sınıf uygulamalarına yönelik detaylı eğitim programları gerçekleştirilecek.

SEV Afet Hesabı Fonu ile hazırlanan SEV Öğretmen Destek Programı’na, Türk Filantropi Vakfı (TPF) da fon desteği sağlıyor.

