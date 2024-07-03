SEVCONNECT.ORG mezun haber sitesi yayına başladı

SEVCONNECT.ORG, tarihleri 150 yıla varan eğitim kurumlarıyla sayıları 20 bine ulaşan Türkiye’nin en büyük ve güçlü mezun topluluklarından biri olan Amerikan Kolejleri mezunlarını yeni yayın ortamında buluşturuyor. Mezunlarının ulusal ve uluslararası çaptaki iş, kültür, sanat, spor, akademik ve toplum hizmeti başta olmak üzere hayatın her alanındaki başarılarını, örnek yaşam öykülerini ve fikirlerini tüm SEV Ailesiyle ve toplumla paylaşarak ilham vermeyi sürdürüyor.

Sağlık ve Eğitim Vakfı’nın mezun yayınları 60 yıllık bir geçmişe dayanıyor. 2023 yılına kadar basılı dergi olarak okurlarıyla buluşan CONNECT, profesyonel editörleri ve gönüllü mezun yazarlarıyla aynı içerik kalitesiyle şimdi SEVCONNECT.ORG sitesinde yayınlanıyor. Video, podcast, fotoğraf galerileri gibi dijital yayıncılık imkânlarıyla zenginleşen CONNECT, sade ve şık tasarımıyla bilgisayar, tablet ve mobil cihazlarla yurt dışındaki mezunlar başta olmak üzere dünyanın her yerinden kolayca erişim imkânı sağlarken, çevreye etkileri en aza indirerek gezegenimiz için sürdürülebilirlik hedefini destekliyor.

SEVCONNECT.ORG’da güncel mezun haberleri ve kariyer hikâyeleri, başarı ve fikirleriyle fark yaratan mezun portreleri, kültür, sanat haberleri ve mezun kitapları, kampüs ve çınarlarımız gibi birçok başlık altında haberlere ulaşılabiliyor.