  • SGK'dan uyarı: Hizmet dökümündeki 'S' harfi varsa dikkat!

SGK'dan uyarı: Hizmet dökümündeki 'S' harfi varsa dikkat!

SGK, vatandaşları e-Devlet’ten hizmet dökümlerini kontrol etmeye çağırdı. Kurum, dökümde “S” harfi görülen iş yerlerinin sahte olabileceğini bildirdi.


Son Güncellenme:
SGK'dan uyarı: Hizmet dökümündeki 'S' harfi varsa dikkat!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) vatandaşları e-Devlet’ten hizmet dökümlerini kontrol etmeleri yönünde uyardı. Konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan SGK, hizmet dökümünde "s" harfi görüldüğünde dikkat edilmesi gerektiğini, bu yerlerinin sahte iş yeri olarak takip edildiği kaydedildi.

"Emeklilik hesabınızda geçerli sayılmayabilir"

SGK tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"HİZMET DÖKÜMÜNÜZDE 'S' HARFİ GÖRDÜYSENİZ DİKKAT!

Bu iş yerleri SGK tarafından sahte iş yeri olarak izlenmektedir ve emeklilik hesabınızda geçerli sayılmayabilir.

e-Devlet’ten hizmet dökümünüzü kontrol etmeyi unutmayın!"

 

 

