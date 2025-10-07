SGK'dan çalışan ve emeklilere kritik uyarı: Hizmet dökümündeki 'K' harfine dikkat

Sosyal Güvenlik Kurumu, hizmet dökümlerinde "K" harfi olanlara ilişkin bilgilendirme yayımladı. Yapılan açıklamada, hizmet dökümünde yer alan "K" harfinin ne anlama geldiği ve yol açabileceği sonuçlar belirtildi

Hizmet dökümündeki 'K' harfine dikkat

SGK'nın sosyal medya üzerinden yaptığı bilgilendirmeye göre:

Hizmet dökümünde "K" harfi bulunan iş yerleri, SGK tarafından "Kontrollü İş Yeri" olarak izlenmektedir. Bu durum, SGK'nın o iş yerindeki sigortalı bildirimlerini şüpheli bulduğu anlamına gelir.

"Kontrollü İş Yeri" olarak izlenen bu iş yerlerinde bildirilen çalışmaların, yapılan incelemeler sonucunda emeklilik hesabında geçerli sayılmama riski bulunmaktadır.

Sahte Sigortalılığın Ağır Sonuçları

SGK, sahte sigortalılığın tespit edilmesi durumunda karşılaşılacak yaptırımların oldukça ağır olduğunu vurguladı:

Yapılan incelemeler sonucunda bildirilen çalışmanın sahte sigortalılık olduğu tespit edilirse, emeklilik hakkı kazanılmış olsa dahi emekli maaşları iptal edilmektedir.

İptalin yanı sıra, bu süre zarfında haksız yere ödenen tüm maaşlar ve kullanılan haklar, yasal faizleriyle birlikte emekliden geri talep edilmektedir.

Bu nedenle çalışanların ve emeklilerin, hak kaybına uğramamak için özellikle şüpheli görünen iş yerlerindeki hizmet dökümlerini düzenli olarak e-Devlet üzerinden kontrol etmeleri ve "K" harfini gördüklerinde durumu SGK'ya danışmaları büyük önem taşımaktadır.