Siber tehditler artıyor, sigorta fiyatları düşüyor

Sigorta sektöründe 100 ülkeye hizmet veren Howden, yeni bir siber riskler raporu yayınladı. Bu yıl üçüncüsü yayınlanan raporda, özellikle pandemiyle birlikte önemi artan siber riskler sigortasında yeni bir büyüme ivmesi yakalanabileceği belirtildi. 2023'ün ilk yarısında fidye yazılımlarının 2022'ye göre yaklaşık yüzde 50 arttığı kaydedilirken, siber riskler sigortası fiyatlarında ise 2023 yılında görülen düşüşe dikkat çekildi. Raporun ayrıntılarına ilişkin yapılan değerlendirmede, son dönemde yaşanan jeopolitik sorunların da etkisiyle siber riskler sigortasının hiç olmadığı kadar önemli hale geldiğini belirten Howden Türkiye Başkanı ve Bölge CEO’su Atınç Yılmaz, “Siber riskler sigortası alanında son dönemde pazarda önemli bir yükselişe şahit olduk. Dijitalleşmeyle birlikte süreçlerin ve bilgilerin kullanımı ve depolama ihtiyacı artarken, siber saldırıların sayısında da yükseliş görüyoruz. Hem ekonomiyi hem de jeopolitik süreçleri ilgilendiren alanlarda siber saldırılarda görülen artış, daha kontrollü ve güçlü bir risk yönetimi gereğini de beraberinde getiriyor. Howden olarak önümüzdeki dönemde odaklanacağımız konuların başında siber riskler sigortası gelecek. Bu anlamda tüm sektörün kaydedilen ilerlemelere ek olarak küresel ihtiyacı karşılamak adına çözüm odaklı yaklaşımlar geliştirmesi gerekiyor.” diye konuştu.

ÖNGÖRÜLEMEZLİK SİBER RİSKLER SİGORTASINDA GELİŞMELERİ HIZLANDIRACAK

Rapora göre, siber riskler sigortasının tüm ülkelerdeki müşterileri yakından ilgilendirdiği belirtilirken, yaygın tehdit ortamında görülen öngörülemezliğin bu alandaki gelişmeleri hızlandırabileceği kaydedildi. Dünyanın farklı bölgelerinde faaliyetini sürdüren pek çok kurum için siber saldırıların önde gelen risklerden biri olarak ön planda olduğu ifade edilirken; pandemiyle birlikte dijitalleşmede görülen gelişmeler, fidye yazılımlarındaki artış ve son zamanlarda yaşanan savaşlarla birlikte şirketlerin ve sigortacıların karşılaştığı sorunların risk algısını güçlendirdiği değerlendirmesi yapıldı. Raporda öne çıkan diğer analizler ise şöyle oldu: “2023'ün ilk yarısında şimdiye kadar yeniden yükselişe geçen fidye yazılımı etkinliğine kayıp ya da tazminat taleplerinde bir artış eşlik etmedi. Sigortalama sonuçlarında görülen iyileşme, programların sabit kalması ve hatta düşüşlerle yenilenmesiyle sigorta alıcıları için olumlu sonuçlar doğurdu.”