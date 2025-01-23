ARA
DOLAR
35,66
0,03%
DOLAR
EURO
37,09
-0,15%
EURO
GRAM ALTIN
3156,74
-0,08%
GRAM ALTIN
BIST 100
10123,43
0,18%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Silifke yoğurdu AB'den coğrafi işaret tescili aldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Silifke yoğurdunun Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili aldığını bildirdi.

23 Ocak 2025 | 10:30
Silifke yoğurdu AB'den coğrafi işaret tescili aldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

AB'den coğrafi işaret tescili alan 30'uncu ürünün Silifke yoğurdu olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Silifke ve ülkemize hayırlı olsun. Yerel değerlerimize sahip çıkan Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar'ı, yönetim kurulunu, meclisi ve emeği geçen herkesi kutluyorum. Dünyada çok az coğrafyaya nasip olan ürün çeşitliliğine sahibiz. TOBB ve oda-borsa camiası olarak yerel ve coğrafi işaretli ürünler için yoğun çaba sarf ediyoruz. AB süreci devam eden 70 coğrafi işaret ve 3 geleneksel ürün adı ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor." AA

0
  • ALTIN GRAM - TL 3156,74 -0,08%
  • ALTIN ONS 2753,67 -0,11%
  • BIST 100 10123,43 0,18%
  • DOLAR/JAPON YENI 156,468 -0,052%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,43927 0,02606%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 99,51 0,3355%
  • DOLAR/TURK LIRASI 35,6552 0,0267%
  • EURO/DOLAR 1,0402 -0,1032%
  • EURO/TURK LIRASI 37,0865 -0,1518%
  • STERLIN/DOLAR 1,23046 -0,1023%
Borsa Haberleri
Yabancı yatırımcılar BİST’e geri dönecek mi?
22 Ocak borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Trabzonspor'dan KAP'a transfer açıklaması var
VakıfBank, Taksim Otelcilik'in paylarını satın aldı
Otokar (OTKAR) bilanço tarihi belli oldu
Tofaş (TOASO) bilanço tarihi belli oldu
Mavi Giyim'den (MAVI) SPK başvurusu
Türk Traktör’den (TTRAK) sermaye tavanı artırımı kararı
SPK ve Borsa İstanbul'dan dolandırıcılık uyarısı var
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var
Akfen İnşaat (AKFIS) ne zaman borsada işlem görecek? Borsa işlem tarihi
Borsa İstanbul'dan 2 hissede tedbir kararı
Arçelik (ARCLK) bilanço tarihi açıklandı
Borsa'da dün bedelli sermaye artırımı başvurusu yapan 2 şirket
SPK'dan onay aldı: Halka arz oluyor... Kaç lot dağıtacak?
GERİ
İLERİ
Yabancı yatırımcılar BİST’e geri dönecek mi?
22 Ocak borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Trabzonspor'dan KAP'a transfer açıklaması var
VakıfBank, Taksim Otelcilik'in paylarını satın aldı
Otokar (OTKAR) bilanço tarihi belli oldu
Tofaş (TOASO) bilanço tarihi belli oldu
Mavi Giyim'den (MAVI) SPK başvurusu
Türk Traktör’den (TTRAK) sermaye tavanı artırımı kararı
SPK ve Borsa İstanbul'dan dolandırıcılık uyarısı var
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var
Akfen İnşaat (AKFIS) ne zaman borsada işlem görecek? Borsa işlem tarihi
Borsa İstanbul'dan 2 hissede tedbir kararı
Arçelik (ARCLK) bilanço tarihi açıklandı
Borsa'da dün bedelli sermaye artırımı başvurusu yapan 2 şirket
SPK'dan onay aldı: Halka arz oluyor... Kaç lot dağıtacak?
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL