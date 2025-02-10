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Şimşek: ‘Ekonomimiz üretmeye ve istihdam oluşturmaya devam etti’

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2024 yılında dış talepteki zayıf seyre ve dezenflasyonun kısa vadeli etkilerine rağmen Türkiye ekonomisinin üretmeye ve istihdam oluşturmaya devam ettiğini bildirdi.

10 Şubat 2025 | 11:53
Şimşek: ‘Ekonomimiz üretmeye ve istihdam oluşturmaya devam etti’

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Aralık 2024 dönemine ilişkin sanayi üretim endeksi verileri ile iş gücü istatistiklerini değerlendirdi.

Üretim ve istihdamdaki olumlu gelişmeye dikkati çeken Şimşek, "2024 yılında dış talepteki zayıf seyre ve dezenflasyonun kısa vadeli etkilerine rağmen ekonomimiz üretmeye, istihdam oluşturmaya devam etti. Sanayi üretiminde geçen yılın ikinci ve üçüncü çeyreğindeki daralmanın ardından son çeyrekte yüzde 3,4'lük kuvvetli bir artış gerçekleşti. Böylece sanayi üretimi yıl genelinde yüzde 0,4 arttı. 2024'te istihdam yıllık 984 bin kişi artarken işsizlik oranı 0,7 puan azalışla 2012 yılından sonraki en düşük seviyesi olan yüzde 8,7'ye geriledi." ifadesini kullandı.

Şimşek, Türkiye ekonomisinin, uygulanan program sayesinde elde edilen kazanımlarla bugün çok daha dayanıklı ve makro finansal istikrar açısından çok daha güçlü olduğunu kaydetti. AA

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