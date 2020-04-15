İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Saat 15.00 itibarıyla 58 ilimizdeki toplam 227 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanmaktadır. 14 ildeki 41 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırılmıştır.” ifadelerine yer
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Saat 15.00 itibarıyla 58 ilimizdeki toplam 227 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanmaktadır. 14 ildeki 41 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırılmıştır.” ifadelerine yer
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, IEA'nın internet üzerinden yayınlanan basın toplantısında, petrol piyasalarındaki son durumu değerlendirerek, Kovid-19 salgınının...
Küresel piyasalarda petrol fiyatlarının düşmesi ile birlikte motorin fiyatında indirim beklentisi oluştu. Sektör yetkililerinden alınan bilgiye göre, motorinin litre fiyatında...
Andıç, yaptığı yazılı açıklamada, dünyayla birlikte Türkiye'yi de olumsuz etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle vatandaşların birikimlerinin zarar görmemesi...
Sektör temsilcileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında vatandaşların evde kalması nedeniyle konut satışlarında yaşanan gelişmeleri AA...
İşletmelerin doğru ve hızlı yönetilmesi için sunduğu ERP yazılımlarıyla çözümler üreten YazEvi Yazılım, şirketlere dijital dönüşüm yolculuğunda da kılavuzluk yapıyor....
StockMount, e-Ticaret yapan firmaların tüm işlemlerini tek ekran üzerinden yönetmesini sağlayarak firmaların hayatını kolaylaştırıyor. StockMount'un kurucusu ve CEO'su Tarkan Haser,...
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