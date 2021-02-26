Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal İstanbul tartışmalarına ilişkin, “Her türlü adımı şu anda atmış bulunuyoruz. Dünya da hayran bu projeyi hayran hayran izleyecek.” dedi. Erdoğan, normalleşme adımlarıyla ilgili, “Bizler ne gibi tedbirler alabiliriz, lokantalarla ilgili ne gibi adımlar atabiliriz, otellerle ilgili kararları Kabine Toplantısı’nda atacağız.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu.

Ermenistan’daki darbe girişimi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ermenistan’daki darbe girişimine ilişkin “Biz darbenin her türlüsüne karşıyız. Darbeleri kabul etmemiz özellikle mümkün değildir.” dedi.

Erdoğan, “Askerin devreye girmek suretiyle adeta darbe çığırtkanlığına girmiş olması kabul edilebilir bir şey değildir.” diye konuştu.

Erdoğan, “Paşinyan’ı zaten halk kendisi alaşağı edecek konuma gelmiştir ama olay darbe olunca darbeye bakışımız bu noktada farklıdır.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Eğer bir yönetim değişikliğine gidilecekse bu yönetim değişikliğini Ermenistan halkı yapar. Bunu da Ermenistan halkının tasarrufuna bırakmak lazım.” dedi.

Kanal İstanbul Projesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Her türlü adımı şu anda atmış bulunuyoruz. Ne bundan ana muhalefet anlar ne İstanbul Büyükşehir Belediyesi anlar.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İstanbul, şu anda ne hale geldiğini görüyorsunuz. Tedbirleri var mı? Yok. Attıkları bir adım var mı? Yok. Şimdi İstanbul’da çöp dağları aynen benim belediyeyi devraldığım zamandaki gibi yükselmeye başladı.” dedi.

Normalleşme nasıl olacak?

Erdoğan, normalleşme adımların ilişkin ise şu açıklamaları yaptı:

“Bilim Kurulu’ndaki çalışmalar Kabine önüne gelecek. Mutasyonun hangi illerde ne konumda olduğunu Sağlık Bakanımız bize takdim edecek. Bizler ne gibi tedbirler alabiliriz, lokantalarla ilgili ne gibi adımlar atabiliriz, otellerle ilgili kararları Kabine Toplantısı’nda atacağız.”