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Son dakika: Enflasyon rakamları açıklandı

TÜİK mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı... Buna göre Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %75,45, aylık %3,37 arttı.

03 Haziran 2024 | 10:03
Son Güncellenme: 03 Haziran 2024 | 11:06
Son dakika: Enflasyon rakamları açıklandı

SON HABER... TÜİK verilerine göre TÜFE'deki değişim 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %3,37, bir önceki yılın Aralık ayına göre %22,72, bir önceki yılın aynı ayına göre %75,45 ve on iki aylık ortalamalara göre %62,51 olarak gerçekleşti.

YILLIK EN YÜKSEK ARTIŞ EĞİTİM HARCAMALARINDA YAŞANDI 

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %50,85 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %104,80 ile eğitim oldu.

AYIN ZAM ŞAMPİYONU GİTİM VE AYAKKABI 

Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %1,01 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %9,60 ile giyim ve ayakkabı oldu

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 2024 yılı Mayıs ayı itibarıyla, 23 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 6 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 114 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Yİ-ÜFE YILLIK 57,68 AYLIK YÜZDE 1,96 ARTTI

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi Yİ-ÜFE mayısta bir önceki aya göre yüzde 1,96 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 17,87 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 57,68 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 47,24 artış gösterdi.

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Bugün 2 şirket için temettü günü (3 Haziran)
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Halka arz olan Özyaşar Tel'i, Yönetim Kurulu Başkan Vekili anlatıyor
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